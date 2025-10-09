Valeria Ros volvió a 'La revuelta' para desmentir su despido y Broncano celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'

Valeria Ros regresó anoche a 'La revuelta', un mes después del estreno de la nueva temporada. La colaboradora zanjó durante su participación los rumores de su despido y apareció en el plató cuando Grison hizo una broma sobre lo que se oculta bajo el escenario del programa: "se guardan las cosas que ya no se usan. Puedes encontrarte a Valeria Ros o a Pantomima Full".

"Está bien que alguien abra el melón, yo también pensaba que ya no iba a salir más", decía la cómica que interactuó con el público nada más pisar el plató: "¿Queréis salseo? ¿Lo cuento todo?". Ros comentó que toda esta polémica se desató en verano cuando un periodista se puso en contacto con ella para preguntarle por su despido de 'La revuelta', algo de lo que ella no tenía ninguna constancia, pero que fue publicado igualmente.

"Es verdad que metí muchas patas, que nunca te he visto reírte conmigo y que no he hecho la sección", reconocía la cómica pidiendo una segunda oportunidad a Broncano y comparándose con el presidente del Gobierno: "Ahora mismo me siento como Pedro Sánchez. He perdido las primarias, he cogido el Peugeot, me he ido con dos amigas chonis a dar una vuelta y a ganarme a esta gente que no me quiere", comunicaba la humorista.

Broncano celebra su victoria sobre Motos el día anterior

Pero antes de que Valeria Ros apareciese en pantalla, Broncano aprovechó el inicio de su programa para celebrar su victoria en del martes sobre 'El Hormiguero', al que aventajó en 1,7 puntos en el global. "Hoy lo voy a decir sin hacer sangre", comenzaba expresando el presentador.

"Siendo correctos, quiero agradecer ayer a María Pérez, Aníbal Gómez y Eva Soriano porque fuimos el programa más visto de la televisión ayer", comunicó Broncano, que reconoció que esperaba que las audiencias volviesen a la normalidad, como finalmente ha sucedido hoy: "Mañana volverán a su sitio y no pasa nada. Mientras tanto, por hoy, fiesta", celebró el showman.