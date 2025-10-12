Roberto Leal paraliza 'Pasapalabra' tras ser acusado de favoritismo: "Yo no decido"

Pasapalabra es uno de los programas más seguidos de la televisión en España. Cada día por la tarde, de lunes a viernes, miles de espectadores se dan cita frente al televisor para ver y presencia si uno de los dos concursantes consiguen llevarse uno de los premios más altos de la historia.

Manu y Rosa son una de las parejas televisivas del momento en España. Los dos concursantes del programa emitido en Antena 3 llevan una eternidad como rivales por llevarse el millonario bote que ganó por última vez Óscar Días hace algo más de un año. La aventura televisiva de los dos concursantes junto a Roberto Leal es seguida a diario por millones de personas en todo el país.

Además, existen rumores sobre una grandísima relación personal más allá de la amistad entre el madrileño y la gallega, que nunca se ha confirmado. Durante la última semana, Manu y Rosa fueron felicitados en directo por Roberto Leal, ya que han abierto juntos una nueva etapa en Pasapalabra.

Un parón inesperado

La pista musical de Pasapalabra es una de las pruebas que más se les atraganta a los concursantes. Son muchas las ocasiones en las que se quedan en blanco ante los sonidos musicales de este reto. Manu y Rosa son capaces de descifrar un sinfín de palabras y términos, pero, con el paso de los programas, hemos podido observar que la cultura musical no es el punto fuerte de ninguno de los dos.

Los dos concursantes suelen sufrir cuando les toca adivinar la canción que introduce Roberto Leal. Los participantes tararean, cantan e incluso intentan descifrar el título del tema para llevarse los segundos que hay en juego en esta prueba. A pesar de todo, aunque parezca que Roberto Leal es el encargado de proclamar al ganador de la prueba, la realidad es muy distinta.

En el programa de ayer por la tarde, la canción I Say a Little Prayer fue la protagonista. Ninguno de los dos concursantes fue capaz de acertarla a la primera. Rosa aseguró que la canción "le sonaba", pero no ha sido hasta el segundo intento cuando la gallega se ha atrevido a tararear el estribillo. Roberto Leal le ha preguntado al director de Pasapalabra, Miguel Aparicio, si dichas palabras se encontraban dentro de la canción.

"Está metido en la tonalidad, ¿no, Miguel?", le ha preguntado el andaluz al director del programa tras escuchar cantar a Rosa. La gallega consiguió ganar la prueba y Leal aprovechó para responder a las críticas de la audiencia sobre el favoritismo con los concursantes. "Esto lo digo porque la gente después me dice que si se la doy a Manu o a Rosa. Señoras y señores que veis Pasapalabra, es Miguel el que lo hace", ha explicado Roberto Leal.