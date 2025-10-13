La UER frena la decisión sobre Israel en Eurovisión y vuelve al plan inicial
El alto el fuego en Gaza retrasa la votación de noviembre a diciembre, como estaba previsto inicialmente
Redacción Yotele
Noviembre no será finalmente el mes en el que la UER decida qué hacer con la participación de Israel en Eurovisión 2026. Tras el alto el fuego en Gaza, el organismo ha aplazado la decisión a diciembre, tal y como estaba previsto de manera inicial.
De esta manera, el asunto volverá a formar parte de la Asamblea General ordinaria, como así lo ha informado la Unión Europea de Radiodifusión en un comunicado enviado este lunes a todos los responsables de las emisoras públicas.
"A la luz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio, el Comité Ejecutivo coincide en la clara necesidad de un debate abierto y personal entre los miembros sobre la participación en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026. Por lo tanto, el asunto se ha incluido en el orden del día de la Asamblea General ordinaria de invierno, prevista para diciembre, en lugar de una reunión extraordinaria previa", dice el comunicado de la UER.
La participación del país de Oriente próximo en las últimas dos ediciones ha provocado grandes tensiones entre los miembros de la UER, haciendo que España, Países Bajos e Irlanda anunciaran en firme su decisión de no participar en el próximo certamen si también se incluye a Israel en el concurso.
- El Ayuntamiento de Guardamar cierra el mercadillo dominical junto a la N-332 que funcionaba desde hacía 30 años sin licencia
- La balsa de riego fantasma y la vía pecuaria indestructible, en las nuevas mil viviendas de San Vicente
- La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- Un policía pierde su plaza de funcionario al negarse a llevar arma por motivos religiosos
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Elche comienza a instalar las 69 cámaras de vídeo del plan de monitorización urbana que arranca este año
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia