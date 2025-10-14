Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las primeras imágenes de Irene Rosales junto a su nuevo novio tras su ruptura con Kiko Rivera: viajes a Madrid y comidas en Cádiz

Lecturas y Semana sorprenden al coincidir en portada con las imágenes de la exmujer de Kiko Rivera junto a Guillermo, un empresario sevillano que ya formó parte del entorno familiar.

Portadas de Irene Rosales y su nuevo novio

Portadas de Irene Rosales y su nuevo novio / Telecinco

Carlos Merenciano

Madrid

El programa ‘El tiempo justo’ ha sido testigo de un curioso fenómeno mediático pocas veces visto en la prensa del corazón. Este miércoles, tanto Lecturas como Semana han lanzado sus revistas con las mismas imágenes y el mismo protagonistaIrene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, que ha sido fotografiada disfrutando de unos días de descanso y complicidad junto a Guillermo, un empresario sevillano con el que estaría iniciando una nueva relación.

Las dos publicaciones coinciden incluso en el tono de sus titulares. Mientras Lecturas abre con “Irene Rosales enamorada. La felicidad de la ex de Kiko Rivera”, Semana lo hace destacando que “vuelve a sonreír”. Las instantáneas muestran a la pareja paseando por Madrid y Sevilla, ayudándose con las maletas en el AVE y compartiendo gestos de cariño que confirman su buena sintonía.

En el plató de ‘El tiempo justo’, los directores de ambas revistas, Luis Pliego (Lecturas) y Jorge Borrajo (Semana), debatieron sobre la coincidencia de sus exclusivas y aportaron detalles sobre la relación. “Las mías son de ayer mismo, de una comida en Sanlúcar de Barrameda. Se les ve felices, naturales, cómplices. Irene está enamorada”, explicó Pliego, orgulloso de las nuevas imágenes. Borrajo, por su parte, añadió entre risas: “Las nuestras son diferentes. Les vemos saliendo del mismo hotel en Madrid. Eso podría implicar que han pasado la noche juntos”.

Ambos coincidieron en que Irene y su nueva pareja no se esconden. Según Pliego, “estuvieron juntos en Sevilla la semana pasada, cuando Irene acudió a ‘Bailando con las estrellas’, y él la acompañó”. Las fotografías publicadas en ambas revistas refuerzan la idea de que la relación es reciente, pero sólida.

El nuevo amor de Irene se llama Guillermo y es empresario del sector del césped artificial en Sevilla. Sin embargo, lo más llamativo del caso es que ya conocía a la familia Rivera-Rosales. Tal y como desveló un reportero de ‘El tiempo justo’, “este chico ya coincidió con Kiko e Irene hace cinco años, cuando fue el encargado de colocarles el césped en la casa donde vivían entonces. Es un viejo conocido de la familia”. De hecho, existen fotografías de aquella época en las que aparece en la vivienda del matrimonio, lo que demuestra que su relación se remonta, al menos, a 2020.

La periodista Lorena Vázquez, en ‘Y ahora Sonsoles’, fue la primera en adelantar la identidad del nuevo novio, aunque este martes en ‘Espejo Público’ lanzó una advertencia: “A ver si va a dejar de sonreír pronto, cuando empiece a llegarle información sobre el tal Guillermo”. Vázquez insinuó que el empresario podría tener una vida sentimental algo más compleja de lo que parece: “Guillermo tenía tiempo para mucha gente, para muchas personas...”, comentó con ironía, antes de añadir un consejo directo para Irene Rosales: “Cuidado, que no se implique mucho, que a lo mejor se lleva alguna sorpresa”.

