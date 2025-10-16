L’Alqueria Blanca: el retrato de un pueblo que ya forma parte de nuestra memoria

L’Alqueria Blanca ha sido todo un fenómeno social que ha marcado un antes y un después en el sector audiovisual valenciano desde que se estrenó, un 23 de septiembre de 2007, hace ya 18 años, en Canal 9. À Punt, Radiotelevisió Valenciana retomó la serie en 2022, en respuesta a las peticiones de sus numerosos seguidores.

Los datos hablan por sí solos. En total son casi 500 capítulos, distribuidos en 17 temporadas, en los que han participado más de 200 actores y actrices.

El secreto del éxito de la serie que ha atrapado a varias generaciones de espectadores es variopinto: destaca la ambientación en un pueblo que todos sentimos cercano, así como lo son las historias que nos cuenta, y nos devuelven a otros tiempos nuestra realidad sin olvidar todos esos maravillosos personajes que forman parte de nuestra memoria colectiva y, casi, de nuestra familia.

No hay pueblo sin alcalde, sin cura, sin tienda, sin la familia rica, sin el bar…

Toda una serie de personajes interpretados de manera magistral por un amplio reparto que queda en nuestro recuerdo: Asun i Jaume, Tonet i Sento, Don Miquel, Blanca, Raquel i Robert, Dora, Tio Pep, Don Joaquim, Ferri…

Además, las localizaciones exteriores nos descubrieron La Colonia de Santa Eulalia, una pedanía ubicada entre el término municipal de Sax y Villena que ha sido la imagen icónica de L’Alqueria Blanca. El rodaje en interiores se realizó las 11 primeras temporadas en la Ciudad de la Luz, y en su nueva etapa se trasladó a las localidades de Buñol, Macastre, Náquera y Valencia.

Pasa el tiempo, pasa la vida, pero en nuestro corazón permanecerá siempre L'Alqueria Blanca, sus historias y sus personajes.

Y siempre podremos volver a revivir todos los capítulos en la web de À Punt.