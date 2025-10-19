'Fiesta' saca a la luz las imágenes brutales de la pelea entre Andy y Lucas en el camerino

Andy y Lucas terminaron su relación musical hace unos días después de meses de rumores de la existencia de una malísima relación entre ambos. De hecho, el pasado mes de mayo se revelaba una pelea entre ellos en el camerino, pero los cantantes lo negaron en público.

Sin embargo, ahora Andy habla con la reportera de 'Fiesta' Arabella Otero, confirmando tal pelea y enviando al programa fotos de cómo quedó su pierna después de la brutal agresión. "A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo", comienza contando la reportera.

"En ese momento, lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo", contextualizó. "Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida, que es una de esas tres fotos que estamos intentando consultar para poder enseñar", comenta Otero.

En las fotos que el artista envía a 'Fiesta' se puede ver cómo quedó el abductor de Andy después de ese forcejeo: "A mí me parecen terribles estas fotos", comentaba Emma García viendo las imágenes.

Además, Andy también le confiesa al programa su preocupación porque Lucas no le pague el último concierto que dieron juntos: "Ha cobrado todo el mundo el concierto de Madrid menos yo. Sospecho que no me va a pagar, de ahí la tensión el otro día", sentenció el cantante.