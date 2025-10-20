Gabriel Rufián, en “La Revuelta” de Broncano: “Mazón a prisión”

El invitado de este lunes a La Revuelta ha superado las espectativas de muchos espectadores al visitar el teatro donde se rueda el programa un político, hecho histórico en el formato. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, ha visitado a David Broncano con dos regalos especiales: el famoso chándal con el que acudió al Congreso de los Diputados (ha aclarado que se cambió para acceder al hemiciclo, recordando la anécdota) y aceite de jaén, de donde son originarios sus padres.

El político catalán bromeó diciendo que Broncano podía invitar “a quien sea, menos a Mazón”, y añadió más que proclamado en manifestaciones: “Mazón a prisión”. La frase, que rápidamente se ha viralizado, ha venido acompañada por un chascarrillo de Broncano, que no ha podido evitar comentar con sarcasmo que si le invitaran: "se rompe una tubería y cuando nos damos cuenta se va a la sanwichería aquí al lado...", ha comentado desatando los aplausos del público.

Contra la especulación de la vivienda

"Una familia, una casa, para mí esto debería ser sagrado", ha comentado Rufián sacando a colación uno de los temas que más preocupan hoy en día a los españoles y una de sus mayores reivindicaciones estos meses en el Congreso de los Diputados, donde ha hecho de este "una familia, una casa" ya un lema. "Quien quiera especular con vivienda que pague más impuestos... porque si no, nos vamos al carajo", ha señalado recondando que la gente que especula con la vivienda debería dejar "de invertir en casas, que la gente que tenga pasta invierta en oro, en bolsa, en vino... en criptomonedas, me da igual, pero en casas no", señala.

En cuanto a la famosa pregunta del patrimonio, con Rufián ha sido muy fácil, ya que todos los datos están publicados en el portal de transparencia y la cifra ha chocado a muchos: 22.000 euros de patrimonio sin contar una deuda de 170.000 sobre una casa "en la que vive mi hijo", ha apuntado el de ERC.