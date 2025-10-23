Tres alicantinos serán tentadores en ‘La isla de las tentaciones’: uno es “empotrador” y otro se hace pasar por futbolista del Real Madrid

La nueva edición del programa de Telecinco ‘La isla de las tentaciones’ ya ha arrancado con el especial ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’, estrenado en Mediaset Infinity. En él hemos podido conocer a los solteros y solteras que vivirán con las parejas en las villas de la República Dominicana donde podrán a prueba su amor.

De las parejas seleccionadas para probar que su relación es indestructible también se van filtrando algunos datos. Desde la cuenta de humor y salseo ‘La cuernis’ se han desvelado dos parejas que, al parecer, formarán parte de esta edición del polémico programa de Telecinco.

La primera de ellas son Gilbert y Claudia, de Mallorca, que llevan un año y medio juntos y la segunda son Rodrigo y Helena, de Madrid. La tercera de las parejas la desvelaba el periodista Javi Hoyos en su cuenta de salseo de Instagram, y son unos viejos conocidos del programa: Álvaro y Mayeli. Álvaro entró a la anterior edición como una de las parejas que se ponía a prueba y no lo consiguió. Finalmente, le fue infiel a su novia con Mayeli y salieron del programa juntos, una relación que sigue en la actualidad y que podría volver donde se conocieron.

Los nuevos tentadores de ‘La isla de las tentaciones’

El programa presetaba esta semana a los tentadores que viajarán a República Dominica para encontrar el amor en esta edición. La provincia de Alicante siempre lleva algún “representante” que pasea sus bondades por el programa y esta edición no podía ser menos.

En esta ocasión son tres los alicantinos que participarán en esta edición y son dos chicos y una chica.

Mara, 21 años, Alicante

Esta joven está opositando para policía y se define como sincera, directa y con cero filtros: “Estoy como una auténtica cabra, me encanta hacer locuras”. Considera que es muy intensa y no tiene pelos en la lengua por lo que califica su personalidad de “explosiva”.

“He tenido varios líos con el tema parejas y la he liado bastante”, afirma Mara que busca un chico de ojos claros, que esté fuerte, que se cuide, que vaya al gimnasio, que sea atrevido y que la trate como a una princesa, “que es lo que soy”, concluye.

Dairon, 25 años, Benidorm

El cantante y bailarín de la edición y sin abuela: “Mi sonrisa es un imán para las chicas”. Medio granadino y medio cubano se considera dulce, agradable y de sangre caliente: “Primero hay que ser romántico y luego empotrador”.

Le gustan las chicas “explosivas, que sean unas cabronas y que me den caña”.

Juanjo, 22 años, Alicante

Al igual que Mara, Juajo es opositor de la Policía y se considera “atractivo, guapo y de todo, estoy enamorado de mí mismo, soy precioso”.

Le gustan las chicas “rubias, con buen culo y que tenga chispa, que no sea muy parada”. “Yo llego a la discoteca, me miran bastante pero con alguna famosa le he tenido que decir que soy filial del Madrid o de la cantera, le digo que tengo barcos o lo que sea”.

“Soy un volcán en la cama, me gusta dominar, no me gusta que la chica haga el trabajo pero si lo hace bien bienvenido sea”, explica antes de lanzar un reto al programa: “Si no me ligo antes de tres días a una chavala, me rapo”.