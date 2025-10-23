Ximo Rovira y Gemma Juan, una pareja con mucha química para las tardes de À Punt Radio
La vesprada d’À Punt, el magacín vespertino, se emite de lunes a viernes, a las 16:00 h
Las tardes ya no suenan igual en la Comunitat Valenciana. Desde que Ximo Rovira y Gemma Juan se sientan frente a los micrófonos de La vesprada d’À Punt, el magacín vespertino de la cadena autonómica se ha convertido en una cita imprescindible para miles de oyentes.
Ximo y Gemma, Gemma y Ximo. Una pareja radiofónica con química, complicidad y admiración mutua, capaz de atrapar desde el primer minuto. Él aporta la experiencia, el ritmo y la profesionalidad que lo han convertido en un rostro y voz de referencia en los medios valencianos. Ella suma frescura, cercanía y esa naturalidad que conecta de inmediato con la audiencia.
El resultado es un programa ágil, entretenido y lleno de vida, que combina actualidad, historias humanas, música y humor con el sello propio de À Punt: cercanía y autenticidad.
Una pareja que se entiende a la perfección, contenidos que emocionan y un público que responde. Esa es la fórmula de La vesprada d’À Punt, el espacio que te invita cada tarde a escuchar, disfrutar y vivir la radio.
De lunes a viernes, a las 16:00 h, en À Punt Ràdio.
