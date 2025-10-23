Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ximo Rovira y Gemma Juan, una pareja con mucha química para las tardes de À Punt Radio

La vesprada d’À Punt, el magacín vespertino, se emite de lunes a viernes, a las 16:00 h

R. E.

Las tardes ya no suenan igual en la Comunitat Valenciana. Desde que Ximo Rovira y Gemma Juan se sientan frente a los micrófonos de La vesprada d’À Punt, el magacín vespertino de la cadena autonómica se ha convertido en una cita imprescindible para miles de oyentes.

Ximo y Gemma, Gemma y Ximo. Una pareja radiofónica con química, complicidad y admiración mutua, capaz de atrapar desde el primer minuto. Él aporta la experiencia, el ritmo y la profesionalidad que lo han convertido en un rostro y voz de referencia en los medios valencianos. Ella suma frescura, cercanía y esa naturalidad que conecta de inmediato con la audiencia.

El resultado es un programa ágil, entretenido y lleno de vida, que combina actualidad, historias humanas, música y humor con el sello propio de À Punt: cercanía y autenticidad.

Una pareja que se entiende a la perfección, contenidos que emocionan y un público que responde. Esa es la fórmula de La vesprada d’À Punt, el espacio que te invita cada tarde a escuchar, disfrutar y vivir la radio.

De lunes a viernes, a las 16:00 h, en À Punt Ràdio.

Con más de 158 metros cuadrados, tres habitaciones y reformado: esta es la casa a la venta en el Garbinet de Alicante

Festival Ojos Rojos: la fotografía se apodera de Xàbia y Dénia

Roberto Domenech, portero del Horneo Eón: "Nos merecemos ya la victoria y no va a tardar en llegar"

La Audiencia impone seis años de internamiento psiquiátrico a la mujer que mató a su madre en Alcoy

Ábalos pide al Supremo que se expulse al PP y Vox como acusaciones populares del caso Koldo

Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche

