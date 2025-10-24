Jordi Hurtado anuncia un inesperado cambio en las reglas de ‘Saber y ganar’ tras el abandono de un concursante histórico

El final del programa del miércoles 22 de octubre dejó a los seguidores de ‘Saber y ganar’ completamente desconcertados. Lo que comenzó como una entrega especial para celebrar los 50 programas de Marc Mendoza terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada. El concursante, uno de los más queridos por la audiencia, anunció en directo su marcha temporal, y Jordi Hurtado aprovechó la ocasión para comunicar un cambio sin precedentes en las reglas del histórico formato.

La jornada había arrancado en tono festivo. Mendoza, que ya había alcanzado las 100 participaciones en su etapa anterior, disputó un Doble triatlón junto a su amigo y referente Ángel Chacón, símbolo del programa desde hace años. “Encantado de devolverle, aunque sea un gramo, de toda la ayuda que me ha prestado mientras yo he estado concursando”, declaró el andaluz, antes de completar con éxito la prueba. “He disfrutado como un niño”, aseguró al finalizar su programa número 50, entre los aplausos de Hurtado y Elisenda Roca.

Pero la celebración dio un inesperado giro en los últimos minutos. “Ahora a seguir, mañana con sus compañeros en el 51”, comentó el presentador con entusiasmo, sin prever la respuesta del concursante: “Bueno, el 51 tendrá que esperar un poco”. Con esas palabras, Mendoza anunció su decisión de abandonar temporalmente el concurso por motivos laborales, cerrando su paso con un marcador de 38.970 euros.

Jordi Hurtado, visiblemente apenado, recordó que Marc tendrá la oportunidad de regresar en el especial de ‘Los Magníficos’ previsto para febrero de 2026. Poco después, el propio presentador sorprendió a la audiencia con una comunicación “recién llegada de la dirección del programa”: “A partir de ahora, que sepan todos los concursantes, que únicamente se permitirá una ausencia”, leyó Hurtado, marcando así una nueva etapa en el reglamento de ‘Saber y ganar’.

Con esta medida, el concurso busca adaptar su dinámica a la realidad de los participantes, permitiendo compatibilizar su vida laboral con la exigencia de las grabaciones. Solo cuatro concursantes —José Manuel Dorado, Víctor Castro, David Díaz y Ángel Chacón— han logrado hasta ahora completar 100 entregas consecutivas. Fer Castro estuvo cerca de lograrlo el pasado septiembre, cuando se produjo su misteriosa salida. ‘Saber y ganar’ demuestra así que, incluso tras casi tres décadas en emisión, sigue sabiendo reinventarse sin perder su espíritu original.