Vuelven las hogueras
Estreno de la 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco: horario, fecha y parejas participantes
El reality regresa con nuevas parejas, nuevos solteros y la relación más larga de la historia del formato
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene preparada la novena temporada de 'La isla de las tentaciones'. El formato regresa este lunes 3 de noviembre con Sandra Barneda al frente y lo hará con una edición que parte con un elemento que la distingue del resto: una de las parejas participantes lleva once años juntos, uno de los periodos más largos visto hasta ahora en el programa, empatando con el tiempo que llevaban Lester y Marta Peñate en la segunda edición del espacio.
Antes de su debut en abierto, Mediaset ha estado mostrando parte del contenido a través de Mediaset Infinity, donde ya se han podido ver los perfiles de los 16 solteros que convivirán con los protagonistas. Además, la cadena ha emitido el especial ‘Rumbo a La isla de las tentaciones’ el 28 de octubre, donde se han avanzado imágenes y el tono de la temporada.
Horarios
Además, este año, Mediaset lo da todo con tres noches consecutivas para el reality: el lunes se emitirá la gala principal del formato, mientras que el martes y el miércoles, también podremos ver nuevos contenidos en horario de access prime time, compitiendo contra 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Finalmente, el debate se emitirá en Mediaset Infinity los viernes, y estará disponible en abierto a partir del día 14 de noviembre.
Las parejas de la edición
JUANPI y SANDRA - Cádiz · 1 año y medio
Se conocieron por redes sociales. Él asegura tener una parte “buena” y otra “mala”, y reconoce que ha sido infiel en todas sus relaciones. Sandra llega con miedo a revivir ese patrón. La isla será su examen definitivo.
GILBERT y CLAUDIA - Mallorca · 1 año y medio
Se enamoraron siete años después de conocerse en el instituto. Se fueron a vivir juntos al mes y adoptaron una perrita. Ella se define como caprichosa y celosa. Él intenta complacerla siempre. Quieren comprobar si su relación puede ser equilibrada.
LORENZO y NIEVES - Almería · 1 año y 10 meses
Su romance empezó con él aún en otra relación, lo que ha marcado sus inicios. La diferencia de edad y los celos son los puntos que más les pesan. Él ya le ha pedido matrimonio. En la isla buscarán confirmación o ruptura.
RODRI y HELENA - Madrid · 1 año
Eran vecinos de barrio, pero comenzaron su historia con sombras: él aún no había cerrado una relación anterior. Ella ha presentado a Rodri en casa, pero él todavía no lo ha hecho. Definen su historia como “un caos” con picos muy altos y muy bajos.
DARÍO y ALMUDENA - Málaga · 11 años de relación
Son la pareja más especial del grupo. Se conocieron siendo adolescentes y admiten que su relación absorbente les ha impedido vivir etapas individuales. Ella reconoce una fuerte dependencia emocional. Llegan para descubrir si su historia puede transformarse en boda y familia o si, tras crecer juntos, toca separarse.
