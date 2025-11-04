Vuelve a la tele
Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: '¡De Viernes!' emite su primera entrevista tras cinco años alejado de la televisión
El hijo de Isabel Pantoja regresa a Telecinco cinco años después con una conversación en profundidad junto a Santi Acosta, días después de que su exmujer fichara por Antena 3.
Carlos Merenciano
Kiko Rivera regresa a la televisión casi cinco años después y lo hace en el mismo plató en el que tantas veces se sentaron miembros de su familia. El hijo de Isabel Pantoja ofrecerá su primera entrevista tras su ruptura con Irene Rosales este viernes 7 de noviembre, en una edición especial de '¡De Viernes!' conducida por Santi Acosta. Se emitirá a partir de las 22:00 en Telecinco, y en esta ocasión, no será en plató, sino que se emitirá una charla grabada en su casa en Sevilla.
El artista reaparece en un momento clave, apenas unos días después de que Irene Rosales hablase por primera vez sobre su separación en 'Y ahora Sonsoles', en Antena 3, donde además acaba de incorporarse como colaboradora. Su testimonio, sincero y sereno, contrastará ahora con el de Kiko, que promete dar su versión de lo ocurrido y abordar cómo se encuentra tras el final de su matrimonio.
Esta entrevista supone también el reencuentro de Kiko con las cámaras de Mediaset, cadena de la que llevaba alejado desde 2020, cuando participó en los especiales de 'Sálvame' titulados 'La herencia envenenada'. En aquel momento, el DJ habló abiertamente del conflicto con su madre y sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, tras descubrir la gestión oculta de la herencia de su padre, Paquirri.
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia