À Punt estrena el debate más esperado: Boomers vs Generación Z

¿Siguen los jóvenes preocupándose por lo mismo que hace tres décadas? Boomers o Generación Z, ¿quién tiene razón sobre cómo es la vida hoy?

À Punt se sumerge en este choque generacional con El retrovisor, un programa que, cada sábado a las 21:45 h, conectará pasado y presente a través de invitados de distintas edades y el valioso archivo audiovisual de la televisión pública valenciana.

Choque de generaciones

Este choque generacional estará personificado en sus dos presentadores: el veterano periodista Josep Ramon Lluch, voz de la experiencia y referente para la generación boomer, y Anaïs Ordóñez, una de las caras jóvenes de À Punt que representa la visión de los millennials y la Generación Z.

Juntos viajarán al pasado más reciente para entender el presente de la sociedad y lo harán a través de entrevistas, debates y testimonios de personas anónimas que compartirán sus experiencias personales en directo. El show está servido.

Josep Ramón Lluch: “Para mí es un reto personal y profesional ponerme otra vez ante las cámaras de nuestra televisión pública para comprobar cómo ha cambiado la sociedad valenciana en los últimos 30 años. Lo haremos a partir de las opiniones que los ciudadanos manifestaban en unos programas que eran muy estimados, como los debates o los magacines, así como por su presencia en los informativos, concursos, musicales o espacios de investigación”.

Anaïs Ordóñez: “Con El Retrovisor, la idea es generar espacios de debate social a partir del archivo de nuestra televisión pública y de testigos reales que nos acompañarán en plató, personas de diferentes generaciones y colectivos con quienes hablaremos de temas que nos preocupan a todos. Será una aventura también a nivel personal, porque dejaré a un lado los informativos y los deportes, para probarme en un formato que es desconocido para mí. Un programa totalmente abierto y dinámico de 3 horas de puro directo, hecho con mucho cariño".

¿Cuándo?

Todos los sábados, a las 21:45 h, en À Punt, prepárate para reír, pasarlo bien y debatir en casa mientras miras por El retrovisor de nuestra historia reciente. ¿Te atreves a descubrir cuánto ha cambiado la sociedad valenciana?