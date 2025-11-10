Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano

Rosalía ha calculado al milímetro la estrategia de promoción de su nuevo disco, 'Lux'. En las últimas semanas, la artista más cotizada del momento ha ofrecido entrevistas a cuentagotas a los medios de comunicación, aunque ningún movimiento ha sido aleatorio. Su última elección, de hecho, ha sido una de las que más ha sorprendido. Tras haber visitado 'El hormiguero' en hasta cuatro ocasiones -la primera en 2018 y la última en 2023-, la cantante ha elegido en esta ocasión -y por primera vez- 'La revuelta', el programa de David Broncano, para presentar su álbum. Y con sorpresa: personalidades como Javier Calvo, Carmen Machi, Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmona, Joan Pradells, La Zowi, Maria Escoté y Estopa también han estado presentes.

La entrevista, emitida este lunes en La 1 de TVE, que ha durado cerca de una hora y media, muy por encima de lo que suele alargarse el programa, prometía arrebatar el liderazgo de audiencia, al menos por esta noche, a Pablo Motos. Sin embargo, Antena 3, dispuesta a no desprenderse de su audiencia tan facilmente, ha contraatacado con otro de los personajes más deseados del momento: Andy, el exintegrante de Andy y Lucas, que ha lanzado su carrera en solitario tras la polémica ruptura artística del dúo. Una noche en la que Broncano y Motos, tras más de un año de convivencia, han vuelto a batirse en duelo.

Momentos surrealistas

La aparición de la cantante catalana en el programa de Broncano, que se ha grabado durante la tarde de este lunes -cuando cientos de fans se han acercado a las puertas del teatro para intentar conseguir una foto con ella-, ha empezado con una presentación en un italiano más que cuestionable y un intercambio de regalos curioso. La artista ha ofrecido al público un bizcocho de aceite de oliva cocinado por ella misma, con anécdota personal ("mi abuelo hacía aceite en Sant Esteve Sesrovires"), pero la sorpresa realmente estaba en el plato, donde había grabado su rostro y el del presentador junto al título 'Lux', de su último disco. "Me encanta hacer regalos, es mi gran ilusión", ha expresado. Por su parte, Broncano ha entregado a la artista una planta y un aspirador pequeño.

El encuentro ha seguido con un pulso entre invitada y presentador, que ha ganado Rosalía ("¡Se ha dejado!", ha exclamado la 'motomami') para luego competir por el mejor bícep con el culturista Joan Pradells, presente entre el público del teatro. El surrealismo también ha estado presente con distintas personas que han entrado al teatro cantando 'Torero' de Chayanne y, aunque no estaba previsto durante la noche, la artista ha cantado un verso 'a capella' de 'La Perla', la canción que se ha convertido en el gran éxito del disco y cuya letra muchos atribuyen a su relación con Rauw Alejandro ("Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial"). Eso sí, ella no ha concretado: "No hay solo una perla. En general, en la vida, todos conocemos a más de uno".

Algunas intimidades

En el encuentro, Rosalía también ha hablado de su familia. "Mi padre a día de hoy no trabaja, pero él se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales. Mi madre siempre ha trabajado en una empresa de hacer placas metálicas, pero hace unos ocho años dejó de trabajar ahí para ayudarme en todo", explicado. Y ha confesado que su abuela le ha enviado este lunes la carta que le ha dedicado el obispo ("bisbe", ha dicho en catalán, sin recordar el nombre en castellano) de Sant Feliu de Llobregat.

Si algo esperaba la audiencia era la respuesta de Rosalía a las preguntas clásicas de 'La revuelta': el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. "No me puedo quejar, estoy muy agradecida", ha respondido sobre sus ingresos, dejando claro que no iba a dar el dato y que prefería la otra pregunta: "Cero. Celibato". "Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso", ha bromeado. Finalmente, Rosalía se ha despedido de su primera aparición en 'La revuelta': "Nunca había estado en un programa tan a gusto. Se siente como estar en el sofá de tu casa con un amigo".