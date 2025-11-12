Xabier Fortes responde a Hermann Tertsch tras sus ataques en redes: “No hay mayor elogio que los insultos de este botarate”

Nueva polémica en redes sociales entre un político de Vox y un rostro de RTVE. Hermann Tertsch, eurodiputado del partido de ultraderecha, ha arremetido duramente contra Xabier Fortes, presentador de ‘La noche en 24 horas’, por una entrevista emitida el pasado 4 de noviembre en el Canal 24 horas. En ella, el periodista conversaba con el escritor y filólogo mexicano Juan Miguel Zunzunegui sobre la conquista de México y su tratamiento histórico.

Este martes, 11 de noviembre, Tertsch recuperó parte de aquella entrevista en X (antes Twitter), citando un vídeo viral compartido por el perfil ultra Reunificacionistas. “Es muy admirable la infinita paciencia y buena educación de Juan Miguel Zunzunegui frente a las torpes peroratas del paleto ignorante, maniqueo y sectario que es el comisario rojo Fortes”, escribió el político, acompañando sus palabras de varios emojis burlones.

La respuesta de Xabier Fortes no tardó en llegar. Fiel a su estilo, el periodista gallego optó por el sarcasmo: “El que faltaba para completar el aquelarre ultra. No hay mayor elogio que los insultos de este botarate. Por cierto, es toda una novedad que Herr Hermann escriba un tuit tan temprano”. Con este mensaje, el presentador de RTVE zanjó públicamente la polémica, que en pocas horas acumuló miles de reacciones en la red social.

Fortes ya ha protagonizado otros encontronazos con representantes de la ultraderecha por su labor al frente de los espacios informativos de la cadena pública, que Vox acostumbra a acusar de “sectarios” y “parciales”.