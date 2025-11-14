‘La Banda’ en À Punt interpreta el futbol de la Comunidad Valenciana
La televisión autonómica que por fin da voz diaria al fútbol de la Comunitat Valenciana, con debate, análisis y toda la actualidad de nuestros equipos, cada noche y cada domingo en À Punt
Dejemos de concentrarnos en Madrid y Barcelona. En À Punt el foco está aquí: en el fútbol de la Comunitat Valenciana. Con La Banda (de lunes a viernes, a partir de las 23:20h) y La Banda, minut i resultat (los domingos, a partir de las 23:00 h), los equipos de casa tienen, por fin, su altavoz diario.
¿Qué es ‘La Banda’?
Un “Chiringuito” a la valenciana: ritmo, pasión, frescura y variedad. Sin postureo, sin filtros y con cercanía. Cada noche se debate, se analiza y se explica la actualidad del deporte rey con especial atención a Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, CD Castellón, Hércules CF… y al resto de clubes de la terreta que rara vez encuentran hueco en otras teles.
- Cuándo: de lunes a viernes, a partir de las 23:20 h.
- Qué ofrece: análisis, debate, polémica y una mirada 100% local.
Los domingos, la jornada se vive en ‘La Banda, minut i resultat’
El fin de semana tiene su propio espacio con Sergi Escrivà al frente: un recorrido ágil por partidos, goles y ruedas de prensa con lo más importante de la jornada. Si ha pasado en la Comunitat, está aquí.
- Cuándo: domingos, a partir de las 23:00 h.
- Qué ofrece: resultados, inmediatez y los principales protagonistas de la jornada.
Si te apasiona el fútbol y nuestros equipos, este es tu sitio. Cada noche, el fútbol de aquí suena más fuerte en À Punt con La Banda.
Y los domingos, La Banda, minut i resultat te pone al día en un vistazo. Porque en À Punt hablamos de nuestro futbol, el de la Comunitat Valenciana.
