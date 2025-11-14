‘La Banda’ en À Punt interpreta el futbol de la Comunidad Valenciana

Dejemos de concentrarnos en Madrid y Barcelona. En À Punt el foco está aquí: en el fútbol de la Comunitat Valenciana. Con La Banda (de lunes a viernes, a partir de las 23:20h) y La Banda, minut i resultat (los domingos, a partir de las 23:00 h), los equipos de casa tienen, por fin, su altavoz diario.

¿Qué es ‘La Banda’?

Un “Chiringuito” a la valenciana: ritmo, pasión, frescura y variedad. Sin postureo, sin filtros y con cercanía. Cada noche se debate, se analiza y se explica la actualidad del deporte rey con especial atención a Valencia CF, Villarreal CF, Levante UD, Elche CF, CD Castellón, Hércules CF… y al resto de clubes de la terreta que rara vez encuentran hueco en otras teles.

Cuándo: de lunes a viernes, a partir de las 23:20 h.

Qué ofrece: análisis, debate, polémica y una mirada 100% local.

Resultados, inmediatez y los principales protagonistas de la jornada. / INFORMACIÓN

Los domingos, la jornada se vive en ‘La Banda, minut i resultat’

El fin de semana tiene su propio espacio con Sergi Escrivà al frente: un recorrido ágil por partidos, goles y ruedas de prensa con lo más importante de la jornada. Si ha pasado en la Comunitat, está aquí.

Cuándo: domingos, a partir de las 23:00 h.

Qué ofrece: resultados, inmediatez y los principales protagonistas de la jornada.

Si te apasiona el fútbol y nuestros equipos, este es tu sitio. Cada noche, el fútbol de aquí suena más fuerte en À Punt con La Banda.

Y los domingos, La Banda, minut i resultat te pone al día en un vistazo. Porque en À Punt hablamos de nuestro futbol, el de la Comunitat Valenciana.