¿Por qué uno de cada cinco jóvenes añora el franquismo? ‘El Retrovisor’, en À Punt, abre el debate

Este sábado 22 de noviembre, a las 21:45 h, À Punt presenta uno de los programas más esperados de la temporada. ‘El Retrovisor’ se hace esta pregunta: ¿sigue Franco presente en la sociedad valenciana? El debate llega en plena ola de nostalgia entre los jóvenes por la dictadura, un fenómeno que, según el CIS, afecta ya a casi el 20% de los menores de 24 años, que valoran positivamente el régimen franquista.

El programa analizará por qué esta visión idealizada crece entre las nuevas generaciones cuando ellos no lo han vivido y pese a los casi 40 años de represión, censura y ausencia total de libertad que marco la dictadura. Para responder, El Retrovisor reunirá a un panel de lujo: la jurista y feminista Julia Sevilla, el periodista especializado en extrema derecha Miquel Ramos y el investigador Alejandro Alonso, que pondrán contexto y argumentos sobre un tema que divide familias y grupos de amigos.

Anaïs Ordóñez i Josep Ramon Lluch, presentadors de 'El retrovisor' d'À Punt / .

Uno de los grandes reclamos del programa será una entrevista exclusiva con Ernesto, uno de los dos voluntarios que serraron en 1983 las patas del caballo de la estatua ecuestre de Franco en Valencia. 42 años después, sigue sin mostrar su identidad públicamente. Su testimonio, mezclado con el de jóvenes que han sido agredidos por grupos fascistas y con otros que defienden que la dictadura tuvo “aspectos positivos”, promete no dejar a nadie indiferente.

Si alguna vez te has preguntado por qué vuelve el fantasma del franquismo entre los jóvenes, no te pierdas este sábado ‘El Retrovisor’, a las 21:45 h, en À Punt. Prepárate para un debate que incomoda y obliga a mirar de frente nuestra historia.