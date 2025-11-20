Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa 9

Gilbert recibe un severo castigo por su huida en 'La isla de las tentaciones': "Estás expulsado"

Así ha reaccionado Gilbert al conocer las consecuencias de haberse ido a 'Villa Playa' en la primera hoguera

'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

'La isla de las tentaciones 9' vivió anoche la hoguera de los chicos en 'Villa Playa', pero uno de los protagonistas no puedo presenciar la hoguera porque Sandra Barneda se lo impidió.

La presentadora comenzó la hoguera dirigiéndose a Gilbert para comunicarle la sanción por su huida en la anterior hoguera: "Que una de las parejas haya caído en la tentación es muy difícil de sostener, pero la tristeza, la rabia, la decepción... todo eso no puede justificar cualquier comportamiento jamás y menos aquí que, como os dije, es un lugar sagrado".

"Os lo digo a todos, pero especialmente a ti, ha llegado el momento de conocer las consecuencias de sus actos", ha añadido Barneda. "Gilbert, desde este momento estás expulsado de la hoguera. Tu comportamiento, no solo no termine ver imágenes de Claudia, sino que no te permite estar en esta valiosa ceremonia. Necesito que abandones ahora mismo la hoguera".

"Os pido, por favor, que si os ponen imágenes que las veáis y luego me lo contáis, pero verlo porque lo necesito saber, en serio os lo digo", suplicaba Gilbert. "La hoguera no ha terminado todavía, es el turno de Gilbert y aunque no esté hay imágenes de Claudia para vosotros", comentaba Sandra Barneda al resto de sus compañeros.

"Nosotros no vamos a tirar la ‘tablet’, lo voy a ver todo y si no abre los ojos se los voy a abrir yo", advertía Darío. En las imágenes, se podía ver cómo Claudia y Gerard mantenían sexo, provocando la reacción de los chicos: "Qué puto asco, pobre Gilbert".

La Coordinadora Feminista acusa al Ayuntamiento de Elche de usar un lenguaje machista y urge el plan de igualdad tras dos años de espera

Marea humana en Benidorm: esta es la carrera que rompe todos los límites

La UA simulará una inundación en Orihuela para avanzar en la gestión de las danas

Arde un barco en el puerto de Cabo Roig en Orihuela Costa

Detenido en Guardamar el autor de un robo cometido en una vivienda de Elche hace casi dos años

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

Así fue el primer evento "Omoda & Jaecoo Premiere Day" en Alicante

