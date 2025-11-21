Adiós al Oasis de 'Gran Hermano 20', expulsión de Diego y una lista de nominados llena de sorpresas

La tercera gala de 'Gran Hermano 20' marcó un punto de inflexión para los concursantes. La dirección del programa cerró definitivamente el Oasis y la Pajarera, lo que supuso el fin de la inmunidad. Con ese giro de mecánica arrancó una noche marcada por la expulsión de Diego, uno de los perfiles más controvertidos de la edición y protagonista involuntario del estreno por la bronca con su hermano, que decidió no entrar al concurso.

Diego, Belén y José Manuel partían como nominados de la semana. Jorge Javier Vázquez mostró en plató unos porcentajes ciegos muy ajustados —41%, 39% y 18%—, y la resolución mantuvo la tensión hasta el final. El primero en salvarse fue José Manuel, dejando el duelo entre Diego y Belén. Pasada la medianoche llegó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Diego”. El expulsado reconoció sentirse en calma: “Me encuentro tranquilo, me lo esperaba, por una parte… Voy a echar de menos a mis compañeros y a la casa”.

Mientras él hablaba con el presentador, su hermana fue mucho más directa en plató al analizar lo ocurrido desde el estreno: “No me gustó lo que le pasó la primera gala, que ha sido lo que le ha afectado… Cuando volvió a la casa ya estaba prejuzgado por la gente”. Y añadió sobre aquel encontronazo familiar: “Diego, al ver a su hermano, ya pensó más en su madre que en él. Lo ha hecho como ha podido y como le han dejado”.

La gala también estuvo marcada por la evolución de las primeras tramas sentimentales. Aquilino reconoce que empieza a sentir algo por Paula, aunque ella mantiene la cabeza fuera con su novio. En el caso de Edurne e Íñigo, los celos del concursante por la cercanía de Jonay han frenado lo que parecía un acercamiento claro. Además, Noa y Sofía, las primeras expulsadas de la edición, regresaron al plató convencidas de que su salida fue “culpa de un piedra, papel, tijera” y no de ninguna de las dos.

La mecánica de nominaciones cambió por completo esta semana. En formato grupal, los concursantes tuvieron que consensuar a qué compañero enviar a la palestra, rompiendo estrategias y generando más de un roce. Aquilino fue el primero en ponerse en la lista —“quería vivir la experiencia”—, y a él se sumaron Lorena y Raúl, más tarde Cristian, Desirée y Yoon. El grupo que ganó el juego de la noche decidió salvar a Raúl, y las últimas inmunes añadieron a Belén a la lista final. Así quedan los nominados de la semana: Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Desirée y Yoon.