Audiencias 22/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su semifinal, 'La ruleta' cae y 'laSexta Xplica' sube con Rufián
El cine de La 1 supera a Cuatro, pero se vuelve a quedar lejos de la primera posición
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su semifinal las audiencias del prime time del sábado. El talent show de Jesús Vázquez consiguió un buen 12% y 934.000 espectadores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
La otra cara de la moneda es para 'La ruleta de la suerte noche', que cayó a mínimo de temporada con su nueva entrega. El concurso de Jorge Fernández flaquea y pierde el liderazgo por primera ve desde su regreso, anotando un 9,4% y 967.000 seguidores.
Por último, 'laSexta Xplica' aprovechó la entrevista de Rufián y la actualidad marcada por la condena al Fiscal General del Estado para elevarse hasta su segundo programa más visto del año. El formato de José Yélamo logra atrapar al 8,4% y 690.000 televidentes.
- Detienen a una gestora de seguros de Alicante por estafar más de 800.000 euros a clientes
- Alicante se rinde ante el doctor Bernabeu, 'un hombre tan completo que no cabe en una sola vida
- ¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- Alicante enciende una Navidad de récord
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Los cinco lugares que no te puedes perder para disfrutar de las luces de Navidad en Alicante
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio