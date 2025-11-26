Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Espejo Público'

Rajoy desvela el error que no repetiría como presidente y se queja de las preguntas de Susanna Griso: "Yo no soy un fenómeno, coño"

El expresidente del Gobierno visitó el plató de Antena 3 para valorar la actualidad política del país

Mariano Rajoy y Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Mariano Rajoy y Susanna Griso en 'Espejo Público'. / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

Han pasado más de siete años desde que Mariano Rajoy dejó de ser presidente del Gobierno y esta mañana ha acudido a 'Espejo Público' para valorar la actualidad política del país, desvelar el error que no repitiría como presidente y quejarse de las preguntas que Susanna Griso le ha hecho responder.

En un momento dado de la entrevista, la presentadora matinal le pidió al político que describiese con una frase a los líderes actuales de los principales partidos. De "Extremista" para Santiago Abascal a "presidente" para Feijóo, el que fuera líder de los populares fue respondiendo al reto.

Sin embargo, al gallego se la atragantó Pedro Sánchez, pero Griso insistió: "Yo no soy un fenómeno, coño, para poner una frase, dos o tal", se quejaba Rajoy. "Disuelve", añadió finalmente. "Y no entremos en detalles".

"Pues ahora queda lo más difícil, la pregunta del becario", advertía la presentadora ante el desánimo del expresidente: "Si lo sé no vengo", ha bromeado.

"Si hoy se estrenase de nuevo en La Moncloa, siete años después de su salida, ¿qué error no volvería a cometer?", le preguntaba un redactor del programa. "Creo que ocuparme poco de la comunicación. Nunca le he dedicado mucho tiempo a esto de la prensa, y es un error porque la política tiene un componente de comunicación muy grande", desveló para finalizar el político.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
  2. La ilusión de la Navidad se apaga en las nuevas calles iluminadas de Alicante
  3. Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
  4. Fallece el exconcejal de Vía Pública y portavoz del PP con Mercedes Alonso en Elche Manuel Rodríguez a los 51 años
  5. ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante
  6. La Seguridad Social cambia el complemento de pensión por hijo y estos serán ahora los requisitos
  7. El policía local de Torrevieja que presuntamente roba comida y bebida de sus compañeros
  8. El Tote más emotivo vuelve al Rico Pérez: 'Hay que aparcar las diferencias por Delibasic...

Novelda aprueba un presupuesto de 32,9 millones para 2026 que liquida su deuda histórica

Novelda aprueba un presupuesto de 32,9 millones para 2026 que liquida su deuda histórica

El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica

El Gobierno entra en la comercialización del lanzador Miura 5 de la firma PLD Space de Elche con una inversión histórica

El Supremo da un golpe sobre la mesa: la hora de comida contará como parte de la jornada en estos casos

El Supremo da un golpe sobre la mesa: la hora de comida contará como parte de la jornada en estos casos

El "freestyle" sí que tiene Superliga y un rapero de Alicante debuta en ella

El "freestyle" sí que tiene Superliga y un rapero de Alicante debuta en ella

El PSOE denuncia la parálisis en la gestión de los parques Serra Gelada, Penyal d’Ifac y Marjal Pego-Oliva

El PSOE denuncia la parálisis en la gestión de los parques Serra Gelada, Penyal d’Ifac y Marjal Pego-Oliva

Monforte habilitará un mercado provisional ante el bloqueo de las obras del edificio original

Monforte habilitará un mercado provisional ante el bloqueo de las obras del edificio original

Morant confirma 169 millones para impulsar el Miura 5 de PLD Space

Antonio Bernabéu, diputado de Infraestructuras: "El Plan Planifica supone un impulso esencial para los pequeños municipios de Alicante"

Tracking Pixel Contents