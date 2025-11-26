Exclusiva del programa
'Todo es mentira' desvela la imagen del reservado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: "Pone en entredicho su versión"
El programa ha conseguido, en exclusiva, la fotografía del lugar en el que comieron ese día la periodista y el expresident de la Generalitat
Kevin Rodríguez
'Todo es mentira' arrancó este miércoles su programa con un gran exclusiva. El formato de Risto Mejide ha tenido acceso a laimagen del comedor en el que estuvieron comiendo Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el día de la DANA.
Fabián Pérez ha entrado en directo en el programa para dar todos los detalles de este espacio donde compartieron comida el expresident de la Generalitat y la periodista en el restaurante El Ventorro.
"La jueza de Catarroja, en un auto, solicitó a este establecimiento el pasado lunes una fotografía del famoso reservado en el que comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana ¿Por qué? Porque las acusaciones no entendían cómo la periodista podía decir que no había sido capaz de escuchar el contenido de las conversaciones telefónicas que Carlos Mazón habría realizado a lo largo de esa tarde", explica primero el colaborador.
"Ella dijo en sede judicial que el salón era demasiado grande como para poder percibir qué comentaba, qué respondía, qué decía el president de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues juzgad vosotros. Esta es la fotografía que le ha trasladado el restaurante a la jueza, a la que ha tenido acceso este programa y en la que os dejo a vosotros la labor de discernir si seríais capaz o no de entender lo que está diciendo vuestro compañero comensal por teléfono en esa misma", prosiguió para luego conocer la opinión del presentador y sus colaboradores.
Risto Mejide, destacado por su descaro a la hora de opinar no se mordió la lengua y quiso señalar a la periodista en su reflexión: "Lógicamente las paredes curvas lo que denotan es que se han tomado con un gran angular, es decir, poniendo el móvil en modo gran angular para que parezca más grande. Lo que realmente, y claro es que esto pone en entredicho la versión, ya no de Carlos Mazón, sino de Maribel Vilaplana. Decir, la verdad en sede judicial, como bien sabe aquí la letrada, es una obligación, sino incurres en un delito".
