Descubre cómo es la Comunitat Valenciana en ‘La via verda’ de À Punt
De lunes a viernes, a las 13h, un recorrido diario por la identidad natural del territorio para entender cómo el clima, el paisaje y la biodiversidad condicionan nuestra vida
¿Cómo influye nuestro territorio en la forma en que vivimos? En el programa de À Punt, La via verda, responden a esta pregunta y te invitan a descubrir con una mirada cercana y divulgativa, cómo la orografía o la meteorología influyen en nuestro día a día.
Cada día, de lunes a viernes, La via verda acerca y explica las características que definen nuestro territorio: qué cultivamos, las especies vegetales y los animales que conviven con nosotros y cómo el paisaje está cambiando a un ritmo acelerado a causa del cambio climático. El programa pone el foco en cuestiones que afectan a nuestro día a día, desde el calentamiento global hasta la pérdida de biodiversidad.
Con un tono cercano, el espacio ofrece información útil, sostenible y de quilómetro cero, pensada para que cualquier ciudadano entienda mejor la realidad que le rodea.
Presentado por Mathies Muñoz, La via verda se emite de lunes a viernes a las 13:00 h. Una cita imprescindible para todos aquellos que quieren descubrir nuestro territorio y las personas que lo habitan.
