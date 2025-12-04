Israel participará en Eurovisión 2026 y España quedaría fuera

Israel finalmente sí que participará en Eurovisión 2026, según han decidido en una votación secreta los países integrantes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, este jueves en una asamblea general. Las delegaciones han votado la aprobación de la nueva regulación para garantizar "la neutralidad e integridad" de Eurovisión, propuesta por la UER hace dos semanas, y, por tanto, no ha sido necesaria una segunda votación sobre la participación de Israel en el certamen.

Por 738 votos a favor, 264 noes y 120 abstenciones, los nuevos estatutos han sido aprobados, por los que no ha habido votación sobre la presencia de Israel.

Junto a España --miembro del grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER conocido como Big Five--, otros cuatro países han condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS), por considerar que está llevando a cabo un genocidio en Gaza y por haberse saltado las normas del concurso en reiteradas ocasiones. En cambio, Alemania se ha posicionado a favor de que Israel siga participando en Eurovisión 2026. De hecho, el canciller alemán, Friedrich Merz, considera que su país debería retirarse de la próxima edición si se excluye a Israel.

Nueva normativa

Hace dos semanas, la UER dio a conocer un serie de cambios en la normativa, aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión, que también han sido presentados a votación este jueves. En este sentido, los países

Entre las nuevas medidas propuestas, la principal novedad es que el número máximo de votos del televoto de pago se reducirá de 20 a 10. La organización de Eurovisión también ampliará los sistemas de seguridad y "prevención de actividades de votación sospechosas o coordinadas" para detectar "patrones fraudulentos". Además, se recuperará el voto del jurado profesional durante las semifinales y se incrementará el número de jurados por país de cinco a siete personas. "Hemos escuchado y hemos actuado", declaró entonces el director del festival, Martin Green, quien sostiene que "la neutralidad e integridad" de Eurovisión son de "suma importancia" para la UER, sus miembros y todo su público.

La posición de España

En el caso de España, el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró hace una semana que la "posición de RTVE no se ha visto alterada" respecto a la participación de Israel y declaró que las medidas adoptadas eran "insuficientes". El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Administración de la cadena pública aprobó su retirada del festival si se mantenía la participación de Israel durante la próxima edición.

En este sentido, el presidente aseguró que la presencia de Israel en el certamen era "insostenible" por el "genocidio en Gaza". "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", manifestó. En segundo lugar, según López, Israel ha incumplido de manera "sistemática" las normas del propio certamen. "Ha tratado de influir en el resultado, al menos en los dos últimos años, y no ha sido sancionado", ha asegurado.

López también expresó que las nuevas "medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo". "Son necesarias más medidas y ese va a ser el planteamiento que vamos a llevar a la próxima Asamblea General que se celebrará los días 4 y 5", apostillaba el presidente.