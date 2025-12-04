Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset

Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.