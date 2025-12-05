Lista de invitados
Telecinco prepara el reencuentro más esperado de 'Sálvame' en '¡De viernes!' e invita al futbolista más polémico del corazón
Jorge Javier enseñará imágenes inéditas de su operación estética y compartirá cómo reaccionó su familia, en un programa que también contará con Jota Peleteiro y María Jesús Ruiz.
Carlos Merenciano
Telecinco promete una de las entregas más mediáticas de '¡De Viernes!' con el esperado testimonio de Jorge Javier Vázquez, que esta noche, a las 22:00h, desvelará por primera vez en televisión todos los detalles del cambio de imagen al que se sometió hace unos meses.
El programa mostrará fotos y vídeos inéditos del antes y después, así como las reacciones de su madre y su hermana al verle tras la operación. Se trata de un gesto poco habitual en el presentador, que también vivirá un momento especialmente simbólico: su reencuentro con Lydia Lozano, más de dos años y medio después del final de 'Sálvame'.
La noche continuará con el regreso del futbolista Jota Peleteiro al plató apenas unos días después de su tenso encuentro judicial con Jessica Bueno. El invitado detallará en qué punto se encuentra el litigio que mantienen desde hace cuatro años, si ha habido avances hacia un acuerdo y cómo interpreta las palabras que Jessica ha pronunciado sobre él y sus hijos durante su paso por 'Supervivientes All Stars'. También responderá a las recientes declaraciones de Kiko Rivera, con quien mantiene una relación que él mismo definirá en el directo del programa.
Otro de los momentos destacados será la visita de María Jesús Ruiz, que narrará cómo se ha producido su emotiva reconciliación con su madre, Juani Garzón, tras años de distanciamiento marcados por su relación con Curro, su actual marido. La ex Miss España también actualizará el estado de salud de su pareja, que continúa recuperándose del ictus que sufrió recientemente.
