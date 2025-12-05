Los viernes por la noche toca debatir en el nuevo programa de Toni Cantó y Rosa Porta. En El Debat se propone cada semana un tema controvertido. El espacio pretende reflejar las polarización y las opiniones enfrentadas presentes en la sociedad para que el espectador pueda escuchar todas las visiones sobre un mismo tema.

Según Toni Cantó “La polémica y la discusión, que vivimos estos días en la calle, también estará presente en el plató”. Y añade El debat es un espacio donde “hablaremos con respeto, pero sin miedo, de todo aquello que nos divide. Temas que tocan de pleno nuestra tierra y de lo que pasa hoy”.

En el primer programa se cuestiona si el feminismo está en crisis. Y para tratar de dar respuesta a esta cuestión, contaremos con la filósofa y escritora trans Elisabeth Duval; Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OK Diario; la periodista y escritora Elisa Beni y la periodista María Claver.

Y en el cara a cara de este primer viernes se enfrentan dialécticamente la periodista Pilar Tamayo y Pedro Herrero, firme defensor de la familia tradicional y que se autodefine como faminazi.

Además, se entrevista a la siempre controvertida escritora Lucía Etxebarría, que aboga por el feminismo clásico y se ha mostrado en desacuerdo con la ley trans. Por otra parte, contará también con la intervención de Juan Soto Ivars, autor del libro Esto no existe, que cuestiona las denuncias por violencia de género en España y que tanto impacto ha causado en los círculos feministas.