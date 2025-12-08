À Punt emite este martes la primera entrevista con Pérez Llorca

À Punt emite este martes, 9 de diciembre a partir de las 21.30 horas, la primera entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Será después del informativo NTC Nit.

Se trata de una entrevista en profundidad realizada desde el Estudio 3 de À Punt pocos días después de ser investido presidente de la Generalitat Valenciana. Durante más de 30 minutos, el nuevo responsable al frente del Consell responde ampliamente a las preguntas formuladas por los periodistas Amalia Sebastian y Juanma Melero.

Juan Francisco Pérez Llorca ha hablado en la entrevista de la próxima reunión que tendrá con Pedro Sánchez para abordar la coordinación de las administraciones para la reconstrucción de la dana. Pérez Llorca ha reconocido que "las administraciones no han estado a la altura". En ese sentido, el presidente Pérez Llorca ha comentado de manera abierta la relación que quiere mantener con las asociaciones de víctimas de la dana.

Juanma Melero, Amalia Sebastian y Juan Francisco Pérez Llorca, en la entrevista de À Punt / À Punt

A instancia de los periodistas de À Punt, el jefe del ejecutivo autonómico ha enumerado todos los retos que tiene por delante y la lista de reivindicaciones que tiene para el gobierno de Pedro Sánchez. El exalcalde de Finestrat, según avanzan desde la televisión pública valenciana, no ha eludido ninguna respuesta, ni sobre la política del Partido Popular sobre la lengua, ni sobre los presupuestos, ni la justicia o si se ve como candidato en las elecciones autonómicas de 2027.

Pérez Llorca también se ha referido al actual Consejo de Administración de À Punt y a la posibilidad de que entre a formar parte de él tanto Compromís como PSOE después de que estos dos partidos declinaran la invitación hace un año con la puesta en marcha de la nueva ley.