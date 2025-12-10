Amaia Salamanca vuelve a Telecinco más de 15 años después del final de 'Sin tetas no hay paraíso'

Amaia Salamanca es una de las actrices más exitosas de nuestro país y ahora vuelve a la casa donde su fama se disparó gracias a su interpretación en 'Sin tetas no hay paraíso'. La actriz formará parte de la nueva serie de Telecinco más de 15 años después del final de la ficción anteriormente mencionada.

Si bien es cierto que Amaia también participó en la miniserie 'Felipe y Letizia' de Telecinco, pero sólo constaba de dos episodios. La nueva serie, 'Pura sangre' ya ha comenzado su promoción, por lo que se espera que su estreno se produzca a principios del próximo año.

En 'Pura sangre' Salamanca compartirá reparto con Ángela Molina y Blanca Romero. Creada porNacho Faerna y Virginia Yagüe, y producida por Mediaset España en colaboración con Shine Iberia, reúne un elenco coral formado también por Pedro Casablanc, Maru Valdivielso, Eva Ugarte, Belén López, Jaime Zatarain, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo, Aitor Luna y Pep Munné.

Así es 'Pura sangre'

En La Galana, la finca familiar de los marqueses de Monteclaro, el más valioso semental aparece envenenado junto a varios potros de la cuadra. Este suceso sacude la aparente tranquilidad de la familia y desencadena una investigación que amenaza con destapar una compleja trama de secretos enterrados.

Ángela Molina interpreta a Rosario del Monte, heredera del marquesado, mientras que Pep Munné se pone en la piel de su marido, Antonio Acuña. Juntos encarnan un matrimonio anclado en la tradición y marcado por un legado que empieza a resquebrajarse. Blanca Romero da vida a Alicia Hermida, una teniente del SEPRONA poco convencional que desempeñará un papel clave en la historia. Lo que para ella iba a ser un destino tranquilo mientras realizaba un tratamiento de fertilidad, pronto se convertirá en una investigación que removerá los cimientos del marquesado y todo su entorno.

La historia también aborda las vidas de los hijos de los marqueses: Miranda Acuña (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera y futura heredera del legado familiar; y Héctor Acuña (Aitor Luna), un periodista recién llegado de una zona de conflicto en la que trabajaba como reportero. Junto a ellos, Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de la finca, una mujer leal cuya vida ha estado siempre al servicio del marquesado y de sus secretos.

Fuera de la finca se encuentran otros personajes clave de 'Pura Sangre' como Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y viejo enemigo de la familia, al que muchos señalan como responsable de los actos vandálicos que sacuden La Galana.

Desde esta influyente familia hasta los trabajadores y habitantes de la zona, enfrentados a ellos por intereses económicos y políticos, ‘Pura Sangre’ explorará las luces y las sombras de un mundo donde todos tienen algo que ocultar… y algo que perder.