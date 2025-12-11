La Cuina de Morera celebra 600 programas y recupera las recetas de Navidad de nuestras abuelas

Esta semana el programa de cocina de À Punt, La Cuina de Morera, que se emite de lunes a viernes a las 15.15 horas al terminar el informativo de mediodía, está de celebración. Se cumplen 600 programas en antena y para celebrarlo, sus presentadores, el cocinero Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent, se vestirán de gala para la ocasión. El plató celebrará de una manera especial esta cita diaria con recetas de esas que atrapan y que nos recuerdan a la cocina de nuestras abuelas.

Por otro lado, a partir del 15 de diciembre, los fogones tradicionales con sabor a Navidad, esos que anotamos en familia y aparecen en hojas sueltas en el interior de nuestros libros de cocina, llegan a la pantalla de la televisión pública de la mano de esta pareja que triunfa cada día en la sobremesa. El secreto está en la fusión entre la selección de la receta, la sencilla elaboración que ofrece Jordi Morera y las recomendaciones que la nutricionista aporta a todos los que cada día más se suman a la importancia de cuidar una alimentación saludable.

Se cumplen 600 programas en antena. / INFORMACIÓN

Un año más, La Cuina de Morera ofrecerá durante las Navidades una serie de programas especiales con el recetario de siempre para mantener la tradición de la cocina mediterránea. Ideas que aportarán a todos los que quieran innovar y sorprender a sus invitados en las próximas fiestas navideñas. Difundir la gastronomía valenciana e internacional de la mano de este renombrado cocinero también es servicio público.

Además, el programa gastronómico de À Punt, se encuentra en el espacio ‘A la carta’ de la web d’Apuntmedia para aquellos espectadores que quieran volver a ver alguna receta sin prisa y tomar buena nota. La Cuina de Morera ofrece la opción de ponerse en contacto con ellos a través de sus redes sociales para solucionar todas aquellas dudas tanto para consultas de elaboración como de nutrición.