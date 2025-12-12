Parón profesional
Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las campanadas en TVE
La cadena pública detalla que el cómico "deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional"
Marisa de Dios
Hace unas semanas, RTVE anunció que Andreu Buenafuente y Silvia Abril serían los presentadores de las campanadas de este año, que la cadena retransmite desde la Puerta del Sol. Pero solo unos días después, el 'showman' y presentador de televisión anunciaba un parón profesional debido a la carga de trabajo acumulada.
Un parón que le obligará a renunciar a las campanadas, tal y como acaba de anunciar el propio Buenafuente en un vídeo de Instagram.
