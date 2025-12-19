Hu Zhao, el chino más valenciano del mundo, vuelve en breve a À Punt

Hu Zhao llegó a Valencia un 31 de diciembre de 2013. Había visto una fotografía del mar Mediterráneo y algo en su interior le empujó a embarcarse en un viaje para conocer ese azul que le fascinó desde el primer momento.

Bajó del tren en la Estación del Norte con 20 años, solo y con un conocimiento muy limitado de español. Comenzó trabajando como profesor de chino y, mientras tanto, fue aprendiendo el idioma hasta que se enteró de que buscaban a un actor chino para participar en una obra de teatro. Hizo la prueba y fue seleccionado para el espectáculo Les set diferències, de la compañía Pont Flotant. Así empezó también a hablar en valenciano.

Una productora buscaba a un extranjero enamorado de La Terreta y le ofreció el primer programa que realizó en À Punt: Loving Comunitat Valenciana. / INFORMACIÓN

Todo en su vida ha sido, según él, un cúmulo de casualidades, fruto también de una curiosidad insaciable por aprender y saber de todo. Más adelante, una productora buscaba a un extranjero enamorado de La Terreta y le ofreció el primer programa que realizó en À Punt: Loving Comunitat Valenciana. A partir de ahí, todo vino rodado y nació Xino Xano en À Punt.

Una década después, Hu Zhao ya es nuestro Xino Xano, el chino que recorre la Comunitat Valenciana, visitando lugares que volvemos a descubrir a través de su mirada.

Muy pronto, Hu Zhao regresa a À Punt con un nuevo programa en el que promete hacernos reír y disfrutar de todas sus ocurrencias.