Hu Zhao, el chino más valenciano del mundo, vuelve en breve a À Punt
Hu Zhao (Xino Xano) encontró en À Punt el espacio desde el que transformar su llegada a Valencia y su mirada curiosa en una forma de contar la Comunitat Valenciana que ya es parte de la casa
Hu Zhao llegó a Valencia un 31 de diciembre de 2013. Había visto una fotografía del mar Mediterráneo y algo en su interior le empujó a embarcarse en un viaje para conocer ese azul que le fascinó desde el primer momento.
Bajó del tren en la Estación del Norte con 20 años, solo y con un conocimiento muy limitado de español. Comenzó trabajando como profesor de chino y, mientras tanto, fue aprendiendo el idioma hasta que se enteró de que buscaban a un actor chino para participar en una obra de teatro. Hizo la prueba y fue seleccionado para el espectáculo Les set diferències, de la compañía Pont Flotant. Así empezó también a hablar en valenciano.
Todo en su vida ha sido, según él, un cúmulo de casualidades, fruto también de una curiosidad insaciable por aprender y saber de todo. Más adelante, una productora buscaba a un extranjero enamorado de La Terreta y le ofreció el primer programa que realizó en À Punt: Loving Comunitat Valenciana. A partir de ahí, todo vino rodado y nació Xino Xano en À Punt.
Una década después, Hu Zhao ya es nuestro Xino Xano, el chino que recorre la Comunitat Valenciana, visitando lugares que volvemos a descubrir a través de su mirada.
Muy pronto, Hu Zhao regresa a À Punt con un nuevo programa en el que promete hacernos reír y disfrutar de todas sus ocurrencias.
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
- El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente