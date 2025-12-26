Cristina Pedroche rompe con todo y destroza sus antiguos vestidos de Nochevieja: "Este año se cierra todo"

Cristina Pedroche ha vuelto a ser el centro de atención en internet tras publicar un vídeo promocional insólito para las próximas Campanadas de Nochevieja. En las imágenes, la presentadora —rodeada de los vestidos que ha lucido en años anteriores— toma un bate y comienza a romper cada pieza, en lo que ella misma describe como una sensación de “liberación”.

El clip, que ya se ha viralizado en plataformas sociales, ha generado una avalancha de comentarios: algunos celebran su valentía para romper con su propio pasado televisivo, mientras que otros critican el simbolismo del gesto. Para muchos seguidores, el mensaje parece claro: Pedroche está lista para reinventarse y dejar atrás la expectación que generan sus estilismos de fin de año.

Esta campaña llega en un momento crucial de su carrera televisiva: tras una década presentando las Campanadas desde la Puerta del Sol en Antena 3, la figura de Pedroche sigue siendo una de las más comentadas de la televisión española cada Nochevieja. Su nombre se mantiene entre los temas más buscados y debatidos por el público, que cada año espera con ansiedad tanto su vestido como su discurso de fin de año.

Aún sin revelar detalles de lo que llevará esta vez, Pedroche ha asegurado en entrevistas que la nueva etapa le “da vértigo y emoción a partes iguales”. Con la promoción rompedora —literalmente— y las especulaciones en marcha, todo apunta a que su regreso a las Campanadas será uno de los eventos televisivos más vistos y comentados de la temporada.