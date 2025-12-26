María Fuster y Ferran Cano presentan las campanades en À Punt desde Utiel

La radiotelevisión valenciana retransmite las campanadas de Nochevieja por primera vez desde una localidad de fuera de la ciudad de Valencia. Y lo hará con un gran despliegue técnico y humano desde Utiel, uno de los pueblos afectados de manera directa por la Dana.

De esta manera simbólica, À Punt quiere reconocer de parte de toda la Comunidad Valencianan la fortaleza y la resiliencia de los pueblos y ciudades afectados por la catástrofe que asoló varias comarcas de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

La pareja formada por María Fuster y Ferran Cano os acompañarán desde esta localidad del interior de Valencia para para dar la bienvenida a 2026. El programa especial incluirá conexiones en directo con diferentes localidades de la Comunidad Valenciana para tomar el pulso al ambiente en una noche tan especial.

Además, Berta Baidez estará en la plaza del Ayuntamiento de Utiel junto con todas las personas que quieran asistir a pasar la última noche del año con À Punt. La plaza acogerá actuaciones musicales, animación y muchas sorpresas preparadas por el Ayuntamiento de Utiel, con su alcalde, Ricardo Gabaldón, a la cabeza.

Este 31 dediciembre será una noche de alegría para comenzar el año con esperanza y buenos deseos para todos, y con la voluntad de recordar a esos pueblos que trabajan cada día por la reconstrucción tras la Dana.