Raquel Bollo destapa la estrategia secreta de Lydia Lozano y Terelu Campos en 'Sálvame' para no plantarle cara al "frente fuerte"

Raquel Bollo ha vuelto a mirar al pasado televisivo para hablar de las dinámicas internas que se vivían en 'Sálvame' durante su etapa más convulsa. En su reciente intervención en 'Fiesta', la colaboradora recordó cómo algunos compañeros evitaban enfrentarse al conocido como “frente fuerte” del programa, un grupo con gran influencia en las decisiones y debates del plató.

Según explicó, tanto Terelu Campos como Lydia Lozanooptaban en determinadas ocasiones por no posicionarse abiertamente contra esa corriente dominante. Bollo aseguró que, aunque en privado compartían otras opiniones, el miedo a quedar señaladas o a generar conflictos mayores las llevaba a mantenerse en un segundo plano durante las discusiones en directo.

La colaboradora puso como ejemplo una situación concreta vivida con Lydia Lozano, quien, según su relato, prefirió no intervenir en plató pese a no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, siempre según Bollo, Lozano le reconoció en mensajes privados que compartía su punto de vista, pero que no se había atrevido a expresarlo públicamente.

También recordó un episodio especialmente delicado relacionado con Terelu Campos, en el que echó en falta su apoyo en un momento de máxima tensión. Años después, la propia Terelu le habría pedido disculpas, admitiendo que en aquel momento se dejó llevar por la presión del grupo y no actuó conforme a lo que realmente pensaba.

Para Raquel Bollo, estas experiencias reflejan hasta qué punto el ambiente de Sálvame podía llegar a condicionar el comportamiento de sus colaboradores. Aunque reconoce que fueron situaciones dolorosas, asegura entender ahora la dificultad de plantarse ante un “frente fuerte” en un programa marcado por la exposición constante y la tensión en directo.