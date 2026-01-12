Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Eder Sarabia: 'El Valencia nos ha superado y no hemos merecido ganar
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- DIRECTO | Real Murcia - Hércules CF
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Las lluvias en Alicante permiten afrontar 2026 con un 23 % más de reservas que hace un año
- Los sombreros de una pequeña población de Alicante que triunfan en Capri y en Hollywood
- Alicante: aquí ya no se fía