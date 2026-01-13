Telecinco elige día para el estreno de 'Casados a primera vista' y 'El precio justo' y desvela cuándo recuperará 'First Dates'
La cadena estrena el mismo día el concurso y el reality, mientras que el salto del dating show tendrá que esperar
Redacción Yotele
Telecinco ha desvelado ya cuándo estrenará dos de sus "nuevas" apuestas para este año y además ha puesto fecha también al regreso de 'First Dates' a la cadena. La cadena estrenará el próximo lunes 19 de enero la nueva temporada 'Casados a primera vista', la primera en Telecinco.
Será a las 23:00 horas, previsiblemente después de un nuevo programa de 'La isla de las tentaciones'. Ese mismo día, pero mucho más temprano llegará la nueva temporada de 'El precio justo', el concurso de Carlos Sobera que vuelve a la parrilla cuatro años después.
En el caso del concurso, supondrá una reestructuración de las mañanas de Telecinco, adelantando el horario de 'Vamos a ver' y reduciendo la duración de 'El programa de Ana Rosa'. Desde el próximo lunes, las mañanas de la cadena de Fuencarral quedarán así:
● 8:00 La mirada crítica
● 9:00 El programa de Ana Rosa
● 12:40 Vamos a ver
● 13:45 El precio justo
Por último, el 26 de enero 'First Dates' volverá al access de Telecinco para emitirse de lunes a miércoles. A partir de ese mismo día, 'Horizonte' cubrirá esa franja en Cuatro.
- Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- La Audiencia Nacional exime al Estado de indemnizar a una familia por la pérdida de su casa en la dana de 2019 al calificarla de episodio 'excepcional
- Beto, técnico del Hércules: 'Entiendo que Rojas quiera marcar, pero el entrenador soy yo
- Susto en el barrio Santa Cruz en Alicante
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- Zonas de Bajas Emisiones en Alicante: ordenanzas, moratorias y multas en el aire
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche