Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía detenido AlicanteObús playa DéniaFinanciación autonómicaMicroalga tóxicaBenidorm auditorio Julio IglesiasAbono transportes
instagramlinkedin

'Y ahora Sonsoles'

Julio Iglesias encuentra en su amigo Ramón Arcusa a su mayor defensor con un curioso argumento: "Es un montaje del Gobierno"

El también cantante ha sido entrevistado por Sonsoles Ónega, disparando contra el actual ejecutivo

'Y Ahora sonsoles'

'Y Ahora sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Tenerife

El caso de Julio Iglesias sigue copando las televisiones en nuestro país, con la nueva información adelantada por 'El tiempo justo' de que la policía dominicana ya investiga al cantante por las agresiones sexuales a sus exempleadas.

Esta tarde, en 'Y ahora Sonsoles' han querido saber la opinión de Ramón Arcusa, exintegrante del Dúo Dinámico y amigo personal de Iglesias: "Es un montaje, lo tengo clarísimo", ha dicho nada más comenzar su conexión por videollamada.

"Si alguien ha sido acosada o violada, va al hospital y a la policía, pero si pasan semanas o meses, es consentido" ha continuado explicando para terminar poniendo en duda la fuente de esta investigación: "Si lo hubiera sacado ABC, me hubiera preocupado", pero "es pro-Sánchez y al Gobierno le interesa sacar cosas para que no se hable de ellos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
  2. Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  5. Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
  6. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  7. El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
  8. Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos

El Porrate de San Antón abre este viernes el calendario de las fiestas tradicionales de Alicante

El Porrate de San Antón abre este viernes el calendario de las fiestas tradicionales de Alicante

Un exjugador del Eldense en el juicio por los presuntos amaños: "Capuani nos dio una 'masterclass' de apuestas deportivas"

Un exjugador del Eldense en el juicio por los presuntos amaños: "Capuani nos dio una 'masterclass' de apuestas deportivas"

Alicante avanza en la creación de sombras en tres parques infantiles

Alicante avanza en la creación de sombras en tres parques infantiles

Alicante creará espacios de sombra en varios parques infantiles

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

El bipartito activa la renovación de la contrata de los autobuses urbanos de Elche con un precio de partida de 400,4 millones de euros

El bipartito activa la renovación de la contrata de los autobuses urbanos de Elche con un precio de partida de 400,4 millones de euros

Inauguración de la exposición "El lenguaje del arte" en el Club Información

Tracking Pixel Contents