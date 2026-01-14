Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Policía detenido AlicanteObús playa DéniaFinanciación autonómicaMicroalga tóxicaBenidorm auditorio Julio IglesiasAbono transportes
instagramlinkedin

Gala 2

¿Oleada de abandonos en 'GH DÚO'? Tres concursantes amagan con abandonar la casa: "¡Yo me voy!"

El 'reality' afrontará este jueves el futuro de hasta tres concursantes que ya han amenazado con abandonar por la falta de armonía en la convivencia

'GH DÚO'

'GH DÚO' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Telecinco ya está calentando motores para la segunda gala de'‘GH Dúo', que se emitirá este jueves 15 de enero, y lo hace con una de esas tramas a las que el público no puede resistirse: la posibilidad de un abandono triple dentro de la casa. Según ha adelantado la cadena, la convivencia se ha vuelto tan tensa que varios concursantes se estarían planteando seriamente decir adiós al concurso antes incluso de que comience la gala.

El foco mediático y televisivo está, una vez más, puesto sobre Cristina Piaget, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ que se ha convertido en la gran protagonista —y polémica— de esta edición. La modelo ha protagonizado numerosos enfrentamientos con sus compañeros, lo que, al parecer, ha llevado a más de uno al límite de su paciencia.

Entre los que habrían activado ese “superprotocolo de abandono” se encuentran nombres como Carmen Borrego, Sonia Madoc y Carlos Lozano, todos visiblemente afectados por la situación dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Algunos han sido muy claros en sus declaraciones tras las cámaras, dejando caer que si la dinámica actual no cambia, preferirían marcharse antes que seguir la convivencia.

Además de esta posible salida múltiple, Telecinco también ha promocionado otras claves de la gala, como las primeras nominaciones del concurso o la llegada de nuevos concursantes que podrían dar un giro más al juego. La duda ahora es si la cadena logrará mantener el pulso de la audiencia con este foco en los conflictos internos, o si la tensión dentro de la casa se traducirá en algo mucho más contundente la próxima noche de ‘GH Dúo’.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zara pone cifras a su futuro edificio en Maisonnave: 3,1 millones de inversión y 18 meses de obras
  2. Condenada la exalcaldesa Mónica Lorente y tres exconcejales por el contrato de las basuras de Orihuela
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  5. Con la miel en los labios: el aeropuerto Alicante-Elche rozó los 20 millones de pasajeros en 2025
  6. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  7. El Tribunal Constitucional tumba el recurso de Benidorm para evitar pagar 350 millones de euros por el suelo en Serra Gelada
  8. Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos

El Porrate de San Antón abre este viernes el calendario de las fiestas tradicionales de Alicante

El Porrate de San Antón abre este viernes el calendario de las fiestas tradicionales de Alicante

Un exjugador del Eldense en el juicio por los presuntos amaños: "Capuani nos dio una 'masterclass' de apuestas deportivas"

Un exjugador del Eldense en el juicio por los presuntos amaños: "Capuani nos dio una 'masterclass' de apuestas deportivas"

Alicante avanza en la creación de sombras en tres parques infantiles

Alicante avanza en la creación de sombras en tres parques infantiles

Alicante creará espacios de sombra en varios parques infantiles

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

El precio de 100 pesetas de plata y un Ibex con menos expectativas

El bipartito activa la renovación de la contrata de los autobuses urbanos de Elche con un precio de partida de 400,4 millones de euros

El bipartito activa la renovación de la contrata de los autobuses urbanos de Elche con un precio de partida de 400,4 millones de euros

Inauguración de la exposición "El lenguaje del arte" en el Club Información

Tracking Pixel Contents