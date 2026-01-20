"Yo casi cojo ese tren": María del Monte, rota tras confirmar la desaparición de su compañera en el accidente de Adamuz

María del Monte no pudo contener las lágrimas este lunes en el plató cuando confirmó que una de sus compañeras, Cristina Zamorano, está entre las desaparecidas del brutal accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), donde dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando al menos 40 muertos y decenas de desaparecidos. Visiblemente afectada, la artista explicó que “yo casi cojo ese tren también”, recordando que cambió su billete y por casualidad evitó formar parte de la tragedia.

Durante su intervención en Antena 3, María relató el impacto emocional que le supuso conocer la noticia: “Ha sido un día terrible para España, para Andalucía y para todo el mundo”, dijo entre sollozos, mandando un mensaje de ánimo a los afectados y resaltando que quienes siguen con vida “somos afortunados”.

La colaboradora también reflexionó sobre la estrecha línea entre la vida y la tragedia: “Las coincidencias feas que se han tenido que dar para que esto suceda...”, lamentó, subrayando el dolor de familias enteras que hoy buscan a sus seres queridos entre los desaparecidos. El accidente, que ha paralizado la línea ferroviaria y mantiene bajo investigación las causas del siniestro, ha dejado al país en estado de shock y empezó un duro proceso de duelo.

La conmoción por la tragedia sigue creciendo en redes y medios, mientras María del Monte recupera el aliento tras su desgarradora declaración: “Sigo con mi mensaje: viva, que es urgente”, afirmaba, recordando que cada segundo y cada decisión pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.