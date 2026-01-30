La alicantina Vanesa Romero en La Revuelta: nominación al Goya, nuevo amor en Barcelona y un regalo que descolocó a Broncano

La actriz, directora, modelo y escritora alicantina Vanesa Romero se pasó este jueves por "La Revuelta" con el "pack" perfecto para una noche de televisión viral: una nominación a los Goya, una confesión sentimental recién estrenada y el tipo de regalo que convierte una entrevista en clip. La que fuera Dama del Foc y Miss Alicante visitó el programa de David Broncano para hablar de "Sexo a los 70", el cortometraje que dirige y que compite en los Goya 2026 en la categoría de Mejor cortometraje de ficción.

La conversación arrancó con ese tono entre complicidad y provocación que maneja bien el programa, y Romero entró al juego sin ponerse solemne: su corto, centrado en el deseo en la tercera edad, sirvió para romper tabúes y, de paso, para justificar el momento más comentado de la noche.

El regalo "íntimo" que convirtió la entrevista en momento viral

Romero, de 47 años, llevó un obsequio que descolocó a Broncano: un "kit" con guiño sexual pensado como cápsula del tiempo, con el que insistió en una idea que defendió durante la charla: el deseo no desaparece, cambia. El presentador admitió, entre risas, que nunca había usado uno de los productos del kit, concretamente un lubricante, y el plató —con Grison rematando que "te la pone como una sobrasada"— hizo el resto.

Ese gesto, más allá del gag, encaja con el mensaje del corto: si la conversación pública se atreve con todo menos con la sexualidad a ciertas edades, Romero vino a recordar que el tema existe… y que también puede contarse desde la comedia.

"Tengo novio" y vive en Barcelona

En medio de la promo, la actriz también dejó titular del corazón: tiene nueva pareja y, según contó, su novio vive en Barcelona, algo que obliga a una relación a distancia con visitas regulares. Un dato que suma cercanía, porque no lo presentó como cuento ideal, sino como logística real: cuadrar agendas y verse cuando se puede.

La presencia de Romero en el programa también funcionó como "actualización" de personaje público: para muchos sigue siendo la Ana de "Aquí no hay quien viva" o Raquel Villanueva en "La que se avecina", pero ahora llega en clave de directora, con un corto que la coloca en el mapa de premios.

Y como suele pasar en "La Revuelta", hubo hueco para el tema que siempre vuelve cuando aparecen actores de series históricas: el dinero, lo que se hace con él y cuánto dura. En su caso, la charla derivó hacia lo que ganó en televisión y cómo lo gestionó, otro de los momentos que más se ha comentado después.