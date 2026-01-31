Telecinco
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'
Kevin Rodríguez
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los bancos no vieron nada irregular en las transferencias de 600.000 euros en dos años en el caso de geriátrico de Aspe
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento