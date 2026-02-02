Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"

La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció este domingo a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.

Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.

El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.

Noticias relacionadas

"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.