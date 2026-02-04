Polémica en X
El creador de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' sale en defensa de Pedro Sánchez y responde de esta manera a Elon Musk
Alberto Caballero ha reaccionado en X al ataque del magnate estadounidense contra el presidente del Gobierno tras las nuevas medidas para regular las redes sociales
Kevin Rodríguez
Elon Musk ha vuelto a generar controversia en redes sociales al calificar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con términos como “sucio”, “tirano” y “traidor al pueblo de España” después de que Sánchez anunciara un paquete de medidas para limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales y responsabilizar penalmente a directivos de plataformas digitales por contenidos ilegales.
En este contexto, Alberto Caballero, creador de la popular serie La que se avecina, no ha dudado en salir al paso de los insultos dirigidos por el empresario y dueño de X. Caballero respondió a Musk a través de su cuenta en la misma red social con un comentario directo: “Eres un traidor a los dueños de Tesla”.
El mensaje del guionista se produjo como respuesta directa a una publicación de Musk en la que arremetía contra el presidente español, dentro de una cadena de mensajes que rápidamente se viralizó y generó miles de interacciones, tanto a favor como en contra del empresario tecnológico.
La polémica se enmarca en el debate abierto tras el anuncio del Gobierno sobre nuevas medidas de regulación digital, que han provocado reacciones internacionales y han situado a España en el centro de la conversación sobre el control de las plataformas tecnológicas y la responsabilidad de sus directivos.
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- Condenado a dos años un expresidente de la ampa de Maristas en Alicante por gastarse 28.000 € en masajes, prostitución y otras compras