Delicado estado
Una concursante de 'La isla de las tentaciones', al borde del ingreso hospitalario: "Llevo unos días de mierda"
La exparticipante comparte la complicada situación por la que está pasando y que la ha llevado a tener mucha ansiedad
Kevin Rodríguez
La influencer y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', Alba Rodríguez, ha dejado a todos preocupados tras compartir con sus seguidores que ha vivido días muy complicados emocionalmente. Según ha relatado ella misma, la situación llegó a tal punto que estuvo “a punto del ingreso” debido a la ansiedad que ha sufrido en las últimas jornadas.
Alba no ha ocultado lo dura que ha sido esta etapa para ella: “Llevo unos días de mierda, no les voy a mentir, tengo los ojos hinchados de llorar y de estar hecha una mierda”, explicaba en redes visiblemente afectada tras verse envuelta en un problema que la sobrepasó.
Todo empezó cuando, durante un directo en TikTok, alguien filtró su número de teléfono en los comentarios, lo que provocó que comenzaran a llegarle llamadas y mensajes de números desconocidos sin parar.
La creadora de contenido ha detallado cómo ese ataque a su privacidad llegó a ser “una pesadilla”: “Estuve recibiendo llamadas de teléfono hasta las 5 de la mañana y mensajes por Whatsapp y SMS. Tuve que quitar mi foto de perfil, bloquear a todo el mundo e incluso apagar el teléfono”.
Debido a ello, Alba ha tenido que paralizar campañas de trabajo y tomarse un tiempo para poder recuperar la tranquilidad. A pesar del mal trago, ha intentado centrarse en lo positivo: “Ahora tengo que solucionar todo el problema”, ha dicho tajante mientras trabaja en recuperar su vida digital.
Además, le ha lanzado un duro mensaje a la persona responsable de filtrar sus datos: “Si te está llegando el video decirte que me pareces un desgraciado, que ojalá te venga todo el mal del mundo y te caiga el karma”.
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- Reconocen la incapacidad permanente a una barrendera por no poder esfuerzos físicos y estar mucho tiempo de pie
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Expertos apuntan al visado de los requisitos como el punto ciego en la adjudicación de viviendas protegidas