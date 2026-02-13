Fiestas, 'fan zones' y el hotel Don Pancho: el Benidorm Fest convierte la ciudad en el epicentro del eurofan

"Esta es la mejor semana del año", aseguran unos aficionados del Benidorm Fest en la 'fan sone', en la Plaza de SSMM Los Reyes de España de la ciudad alicantina, organizada para acoger a todos los seguidores del certamen durante esta semana. Fiestas y discotecas con música dedicada exclusivamente a Eurovisión, el hotel Don Pancho como epicentro de los fans, conciertos multitudinarios y hasta un concurso de tapas. El Benidorm Fest ya es mucho más que un festival de música y, durante una semana, la ciudad se vuelca en ofrecer una experiencia completa y colectiva para los fans y los artistas. "Llevamos cuatro años viniendo. Nos da igual que el festival ya nos esté vinculado a Eurovisión porque la experiencia es increíble igualmente", añaden los fans.

Hotel Don Pancho

Todo asiduo del Benidorm Fest conoce el hotel Don Pancho y en algún momento se habrá acercado a curiosear por la zona para intentar pillar la entrada o salida de algún artista. El alojamiento lleva cinco años convirtiéndose en la casa de los participantes del festival durante dos semanas, la previa de ensayos y la semana de celebración oficial. Decenas de fans se acercan cada día a sus puertas para conseguir un autógrafo de sus cantantes favoritos, posar en el 'photocall' que montan en la puerta o fotografiarse en el paseo de la fama que el hotel ha montado con los nombres de cada participante.

De hecho, esta semana, el hotel compartió un comunicado en sus redes sociales que terminó haciéndose viral donde aseguraban que habían recibido numerosos mensajes de seguidores del Benidorm Fest solicitando que emitieran en 'streaming' las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las zonas comunes. El Don Pancho reflejaba que “algunas personas han llegado incluso a pedir la instalación de cámaras en las habitaciones de los artistas, con retransmisión online permanente. Sí: 24/7”. "Esto era una broma. La gente se interesa y viene a la puerta a ver si ve a sus artistas favoritos y en las redes nos preguntan cómo son los chicos. Pero no a ese nivel, sino a un nivel totalmente normal y sano", aclara ahora Luisa Soler, directora de marketing y comunicación del grupo Don Pancho.

"Recuerdo que en la primera edición nosotros no sabíamos exactamente cómo iba a ser ni qué esperar. Poco a poco hemos ido introduciendo muchos más detalles y cada año hemos ido mejorando", explica Soler. En los últimos años el hotel ha añadido un 'photocall' y un paseo de la fama para los fans, pero también espacios para que los artistas se sientan cada vez más cómodos, como salas de ensayo especiales con equipos de música profesionales, espejos y luces para que puedan prepararse para las galas, o zonas de TikTok con neones para grabar vídeos para redes sociales. Este año, además, han colaborado con Yamaha y Call&Play, una empresa de alquiler de instrumentos musicales, para organizar unas 'jam sessions' en el sótano para los artistas. "Tenemos vídeos de Ku Minerva cantando una versión de 'Zombie' con Mikel al teclado y Kitai a la batería", comenta la portavoz.

"Para nosotros esta semana es un cambio completo del negocio. Tenemos que tener seguridad en la puerta todo el rato, solo puede entrar gente alojada y todos los medios tienen que estar acreditados para poder entrar. Los artistas necesitan estar seguros de que tienen su privacidad y sus espacios donde nadie los pueda molestar", explica la responsable.

EuroClubES

En ningún otro momento del año podría celebrarse una semana entera de fiestas dedicadas exclusivamente a Eurovisión en Benidorm. Eurovision-Spain lleva organizando el EuroClubES, unas fiestas temáticas dedicadas al certamen europeo en Benidorm, desde hace cinco años, con la primera edición del festival. "Nuestra filosofía es ser un punto de encuentro entre seguidores del Benidorm, prensa, delegaciones y artistas", explica Jose Garcia, director del portal especializado Eurovision-Spain.

Este año, entre el 9 y el 14 de febrero, la Discoteca Penélope y la discoteca Privilege, anexa a Penelope, se han convertido de nuevo en el lugar favorito de los fans de Eurovisión. Y es que, a pesar de que este año España no participe en el certamen europeo, toda la filosofía que envuelve al Benidorm Fest sigue muy ligada al festival de la canción. "Son fiestas que ofrecen al público lo que ellos demandan y habitualmente no tienen, que son eventos cien por cien dedicados a Eurovisión y Benidorm", añade Garcia. Asimismo, el comunicador resalta la importancia de unas fiestas que se convierten en un "entorno seguro" para sus asistentes y un ambiente "sano" para los seguidores del formato.

Baila Benidorm

Una nueva fiesta, organizada por la empresa Marta Cariño, llega a la ciudad alicantina este viernes, un día antes de la gran final, y justo después del Euroclub del Auditorio Julio Iglesias. Este evento contará con la representante de Malta en Eurovisión 2025, Miriana Conte, junto a artistas del panorama nacional vinculados al Benidorm Fest, como Aritz, Sofía Coll y DeTeresa, además de actuaciones sorpresa y un roster de DJs. "A día de hoy superamos los 1000 asistentes y seguimos creciendo, con el objetivo de consolidarnos como la fiesta referente de la semana del Benidorm Fest", explica Kevin de Ribes, director de Marta Cariño.

El objetivo de esta fiesta es "crear espacios de celebración donde la diversidad sea protagonista y no excepción", asegura De Ribes. "Estas fiestas conectan con el público porque combinan música, espectáculo y comunidad. Son entornos donde cada persona puede expresarse con libertad, compartir códigos culturales y vivir la música pop como experiencia colectiva. Es ocio, pero también identidad y pertenencia", añade el director.

Conciertos

Además de las actuaciones en vivo de los artistas del Benidorm Fest, la ciudad acoge cada año los conciertos del Euroclub, organizados por RTVE. El primero, con cientos de asistentes, fue el pasado miércoles, donde actuaron artistas como K!ngdom, participantes del festival en 2025, y Lucía Pérez, representante de España en Eurovisión en 2011 con el tema 'Que me quiten lo bailao'.

Lucía Pérez en el Euroclub el pasado miércoles / RTVE

El segundo Euroclub llegará este viernes, en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüera. En este caso, la fiesta contará con actuaciones de artistas de otras ediciones, como Blanca Paloma, ganadora del Benidorm Fest 2023, y Nebulossa, vencedores en 2024.

Galas en directo

Paralelamente al certamen, el ayuntamiento ha puesto en marcha la 'Fan Zone' del Benidorm Fest, ubicada en la plaza de SSMM los Reyes de España, que albergará gran parte de la programación hasta el próximo domingo. El espacio, gestionado por la asociación local de hostelería Abreca, cuenta con una docena de 'foodtrucks' y una zona para actuaciones musicales, además de pantallas gigantes para seguir en directo las galas del festival. La programación incluye sesiones de Dj's, animación y la retransmisión de las dos semifinales y la final del sábado.

TapaFest y exposiciones

Un total de 20 establecimientos de restauración de la ciudad participan en el TapaFest, una iniciativa gastronómica impulsada por Abreca y el Ayuntamiento de Benidorm durante toda la semana del festival. Los restaurantes ofrecen propuestas en formato tapa a un precio de 3,5 euros. Este viernes, La Cava Aragonesa y El Linaje de Castilla se han convertido en los ganadores de las mejores tapas de la edición.

Además, durante esta semana, el Espai d’Art del Ayuntamiento acoge una exposición que repasa las cinco primeras ediciones del mítico Festival Internacional de la Canción de Benidorm. En concreto, la muestra se centra en las ediciones desde 1960 -en la que se instauró la Sirenita de Oro como trofeo del festival- a 1965, con un recorrido a través de documentos originales, fotos, revistas y programas. También cuenta con referencias al Benidorm Fest, con la exhibición de los dos trajes que lució la ganadora del pasado año, Melody.