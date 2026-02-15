Festival de música
La final del Benidorm Fest anota su peor dato de audiencia sin Eurovisión
El certamen “continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que RTVE siente por la música”
Alba Giraldo
La final del Benidorm Fest, que dio la victoria a Tony Grox y Lucycalys con su tema 'T amaré', ha cerrado su quinta edición con su peor dato de audiencia. La gala del sábado anotó un 12,1% de 'share' y un total de 1.085.000 espectadores de media y 4.134.000 espectadores únicos. Esta es la primera edición que el festival alicantino no decide al representante de España en Eurovisión después de RTVE saliera del certamen europeo por la presencia de Israel.
A pesar de la bajada de audiencia, la final del Benidorm Fest 2026 fue lo más visto del día y líder de su franja. Además, anotó buenos datos entre los jóvenes, con un 19,3% de 'share' entre 4 y 12 años; un 21% de 13 a 24; y un 28,4% de 25 a 44 años.
Las dos semifinales del martes y el jueves consiguieron datos similares, con un 11,1% de cuota de pantalla y poco más de 850.000 espectadores. Asimismo, a lo largo de esta semana, el festival ha acumulado más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en la redes sociales de RTVE.
Este sábado, además, el Benidorm Fest confirmó su continuidad para el año que viene. “TVE se confirma como La Casa de la Música con este festival, que es una marca con plena autonomía y solidez para el mundo de la música y la cultura” y que “continuará el año que viene en esta ciudad con la misma ilusión y con el amor que esta casa siente por la música”, señaló Sergio Calderón, director de TVE.
