Andreu Buenafuente vuelve al trabajo tras el parón por baja médica

El 'showman' presentará este sábado nuevos programas de 'Nadie sabe nada' en la Cadena SER, junto a Berto

Buenafuente y Berto, en el plató de 'Nadie sabe nada'

Buenafuente y Berto, en el plató de 'Nadie sabe nada' / SER

Marisa de Dios

El pasado mes de noviembre, Andreu Buenafuente anunció un parón laboral "por prescripción médica" y se apartó de los micrófonos y las cámaras. "Tengo que parar un poco", afirmó entonces, ya que necesitaba bajar el ritmo y descansar unos meses a causa del estrés. La noticia se produjo poco después de que TVE hubiera confirmado que el 'showman' catalán iba a presentar las campanadas de Fin de Año junto a su mujer, Sílvia Abril, así que la cadena tuvo que buscar sustitutos 'in extremis' (Chenoa y Estopa). Ya recuperado, el cómico volverá al trabajo este sábado con nuevos episodios del programa de radio 'Nadie sabe nada', que presenta junto a Berto Romero. Será en la Cadena SER, a las 12.00 horas.

"Estamos con muchas ganas de volver. Vamos a grabar nuevos capítulos, vamos a estar ahí dándolo todo", adelantó hace unos días Buenafuente, que se mostró ilusionado por retomar el formato, durante su intervención en 'La Ventana' de la SER durante el Día Mundial de la Radio.

Improvisación

En los nuevos programas, 'Nadie sabe nada' recuperará la esencia de improvisación, complicidad y momentos inesperados que caracterizan el espacio. Buenafuente y Berto se sentarán de nuevo frente a frente para dejar que la conversación fluya, creando un universo propio.

El programa continúa también en su horario de madrugada, de viernes a sábado entre las 03:00 y las 04:00 horas, y estará disponible para escuchar en cualquier momento en la web y la app de la SER, y todas las plataformas digitales.

13 temporadas

Producido por El Terrat (The Mediapro Studio), 'Nadie sabe nada' empezó su andadura en la SER en verano de 2013 y desde entonces cuenta con 13 temporadas. Buenafuente y Berto hacen reír a 693.000 oyentes en directo en cada programa, según los datos de la 3ª Ola del EGM 2025, y en podcast tienen un promedio de descargas mensuales acumuladas de más de 5,3 millones.

Con su vuelta al trabajo, Buenafuente retoma sus compromisos profesionales después de tres meses de baja. En el momento que anunció su parón, el comunicador trabajaba en la segunda temporada de 'Futuro imperfecto' en el 'prime time' de TVE, en 'Nadie sabe nada' en la SER y también en la obra de teatro 'El Tenoriu', que representaba en Barcelona junto a Sílvia Abril.

