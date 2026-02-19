Nuevo rostro estrella
laSexta ficha a Aimar Bretos para reforzar su prime time tras la llegada de Marc Giró
El periodista compaginará su nuevo programa en la cadena de Atresmedia con la dirección de ‘Hora 25’ en la Cadena SER
Carlos Merenciano
laSexta mueve ficha y suma a una de las voces más reconocidas de la radio española. Tras la incorporación de Marc Giró, la cadena de Atresmedia anuncia ahora el fichaje de Aimar Bretos, que se pondrá al frente de un nuevo programa en prime time.
Bretos liderará este espacio de próxima llegada a la parrilla nocturna, producido por Newtral, la productora de Ana Pastor. El periodista compatibilizará este proyecto televisivo con su labor al frente de ‘Hora 25’ en Cadena SER, formato que dirige y presenta desde 2021.
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, Bretos inició su trayectoria en la radio local antes de incorporarse a la SER en 2008. Allí pasó por los servicios informativos y por ‘Hoy por Hoy’ hasta asumir la dirección de ‘Hora 25’, consolidándose como uno de los comunicadores de referencia en información política. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con galardones como la Antena de Oro y el Premio Ondas.
Con su incorporación, laSexta refuerza un plantel en el que figuran nombres como El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Antonio García Ferreras o Jordi Évole. La cadena mantiene así su apuesta por la actualidad y el análisis, combinando información y entretenimiento como señas de identidad.
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación