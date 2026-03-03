Del 'Benidorm Fest' a 'La que se avecina', pasando por 'Got Talent': Lista completa de concursantes de 'Tu cara me suena 13'

Antena 3 ya calienta motores para el regreso de 'Tu cara me suena'. El talent show presentado por Manel Fuentes iniciará próximamente las grabaciones de su decimotercera edición, por lo que el canal de televisión ha desvelado el casting completo de famosos que se someterán al clonador.

La nueva temporada llegará con un casting renovado de nueve concursantes famosos: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado. Todos ellos se enfrentarán al mítico pulsador que decidirá qué artista deberán imitar cada semana sobre el escenario.

Jesulín de Ubrique

El torero gaditano es uno de los rostros más populares de la crónica social española desde los años 90. Aunque su carrera está ligada al mundo del toreo, también ha desarrollado una intensa trayectoria televisiva, participando en realities y programas de entretenimiento como 'El desafío' o 'MasterChef Celebrity'. Su fichaje por 'Tu cara me suena' supone un nuevo giro mediático en su carrera, enfrentándose ahora al reto musical y escénico después de años del "Toda, toda".

Sole Giménez

Voz icónica del pop español, fue durante más de dos décadas la vocalista de Presuntos Implicados antes de iniciar su exitosa carrera en solitario. Con una trayectoria sólida y respetada en la música, su participación en el talent parte como una de las más solventes vocalmente, aunque el programa exigirá versatilidad más allá de su registro habitual.

J Kbello

Artista emergente del panorama urbano español, ha ido ganando presencia en la escena musical con un estilo que mezcla pop, ritmos latinos y sonidos actuales tras participar en el 'Benidorm Fest'. Representa un perfil joven y contemporáneo del casting, con una base de seguidores digitales que puede conectar especialmente con el público más eurofán del formato.

Cristina Castaño

Conocida por su papel en 'La que se avecina', donde interpretó a Judith Becker, la actriz gallega cuenta también con experiencia musical y teatral. Ha participado en montajes musicales y posee formación vocal, lo que la convierte en una de las concursantes con mayor experiencia escénica integral.

Aníbal Gómez

Integrante del dúo cómico Ojete Calor y habitual del circuito alternativo y televisivo, combina humor absurdo y música electrónica con una fuerte personalidad escénica. En televisión le hemos podido ver en series como 'Ella es tu padre' o, más recientemente, 'Rafaela y su loco mundo' y 'Entrepreneurs'. Su paso por el programa promete espectáculo y caracterización extrema, más allá de la imitación puramente vocal.

Paula Koops

Cantautora pop que ha crecido en el entorno digital y en festivales juveniles, se ha consolidado como una de las voces emergentes del pop español. Su estilo melódico y emocional contrasta con el desafío de adaptarse a registros completamente distintos cada semana.

Martín Savi

Cantante y creador de contenido con fuerte presencia en redes sociales, ha desarrollado su carrera entre Latinoamérica y España, donde ya le hemos podido ver en televisión gracias a su paso por 'Got Talent'. Su perfil combina música, interpretación y viralidad digital, lo que puede jugar a su favor en un formato donde la actitud escénica es clave.

María Parrado

Ganadora de la primera edición de 'La Voz Kids' en España, inició su carrera siendo apenas una niña y ha evolucionado hacia un perfil más adulto en la industria musical, aunque sin dejar de lado su lado infantil al poner voz a canciones de películas Disney. Su experiencia en concursos televisivos y su potencia vocal la sitúan como una de las candidatas más competitivas.

Leonor Lavado

Conocida por su talento para la imitación y la comedia en televisión, ha participado en numerosos programas de humor y sketch como 'Zapeando', 'Los viernes al show' o 'Arusitys'. Es, sobre el papel, una de las concursantes más preparadas técnicamente para el formato, ya que la caracterización y la transformación forman parte de su especialidad profesional.